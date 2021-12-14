В Томской области с 2013 года действует система социальных контрактов

Как считают сами участники программы, система социальных контрактов - это реальная поддержка малому бизнесу. Фото: informatio.ru

Право на получение государственной помощи на основании социального контракта имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории Томской области, из числа малоимущих семей, в том числе с детьми, и малоимущих одиноко проживающих граждан. Условием участия в программе является наличие у человека среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума (ВПМ), установленной в регионе на душу населения.

Финансовая помощь в рамках социального контракта выделяется на различные цели. Так, в период поиска работы денежная выплата назначается в размере одного ВПМ (II квартал 2020 года - 12 959 руб.) на один месяц со дня заключения соцконтракта плюс три месяца с даты подтверждения факта трудоустройства.

На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности гражданин может получить единовременную денежную выплату до 250 тыс. руб. На ведение личного подсобного хозяйства малоимущими семьями единовременная денежная выплата определяется в размере фактической потребности, но не более 100 тыс. руб.

Кроме того, для преодоления трудной жизненной ситуации на мероприятия, предусмотренные в программе социальной адаптации, назначается ежемесячная денежная выплата в размере до одного ВПМ на срок действия контракта.

В зависимости от ситуации социальный контракт может заключаться на срок от трех до 12 месяцев. Гражданин, заключивший его, обязан представлять ежемесячный отчет об исполнении мероприятий, включенных в программу социальной адаптации, и целевом расходовании полученных денежных средств.

Центр соцподдержки населения ежемесячно контролирует целевое расходование денежных средств. Затем, в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта, осуществляется мониторинг условий жизни гражданина или семьи, которые воспользовались этой формой господдержки.

За консультацией жители Томской области могут обращаться в центры соцподдержки населения по месту жительства. Напоминаем: в настоящее время из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, прием ведется только по предварительной записи.

Справка «ГН»

В 2020 году государственная помощь на основании соцконтракта была оказана 4347 малоимущим семьям (либо одиноко проживающим гражданам). На 18 ноября 2021 года заключено 3442 контракта на общую сумму 169,6 млн руб.

Соцконтракт - дело нужное

Кому-то социальный контракт просто помогает продержаться в сложной финансовой ситуации. Однако в районах области есть немало примеров, когда этой формой господдержки люди воспользовались для открытия и развития собственного бизнеса. Сегодня мы хотим дать им слово.

Сергей Колесников,

ИП «Гефест», Асино:

- Наше предприятие занимается художественной ковкой. Открыто оно в 2016 году, спрос на эксклюзивные нестандартные изделия из металла есть. Работа сезонная: летом, случается, клиенты записываются в очередь, зимой заказов мало. Поэтому доходы нестабильные и сравнительно небольшие. Но развивать производство необходимо - появляются новые современные технологии, важно их внедрять, чтобы повышать уровень конкурентоспособности.

Для качественной и разнообразной окраски изделий нам необходима полимерная камера. Это дорогостоящее сооружение - стоимость готовой камеры более 3 млн руб. Если строить ее самостоятельно, денег понадобится меньше, около миллиона. Но сразу изыскать даже такие средства представителям малого бизнеса крайне сложно, если возможно вообще. И для нашего предприятия они неподъемны. Я понимал, что экономить на материалах, которые необходимы в работе, не буду - это значит, что тогда «Гефест» сэкономит на качестве. Для меня это недопустимо. Обращаться в кредитную организацию фирме не позволит сегодняшний уровень доходов. Когда в 2020 году мне предложили обратиться в Асиновский центр соцподдержки населения и попробовать оформить социальный контракт, недолго раздумывая, согласился.

Мы с супругой, которая ведет бухгалтерию в нашем ИП, разработали бизнес-план, представили его в центр социальной защиты для рассмотрения, подали заявку. Получили положительное заключение, затем ссуду в размере 250 тыс. руб. На эти средства было приобретено приспособление для распыления краски. В течение года я был обязан каждый месяц подавать отчеты об исполнении мероприятий, включенных в условия контракта. С этим никаких проблем не возникло. К слову, денежная помощь бизнесу от государства безвозвратная.

Поскольку купленная машинка - лишь часть необходимого в работе оборудования, нынче мы решили снова прибегнуть к оформлению соцконтракта на ту же сумму. На этот раз средства нужны на покупку электронной «начинки» полимерной камеры, тепловой пушки и т. д. Заявка от «Гефеста» уже одобрена специалистами, до конца года средства поступят на счет предприятия.

Система соцконтрактов, на мой взгляд, - рабочий механизм и дело нужное. Это реальная поддержка малому бизнесу. Если предприниматели готовы развивать свое дело, расти, идти в ногу со временем, контракт поможет им делать шаги в нужном направлении.

Евгений Комаров,

индивидуальный предприниматель, Колпашево:

- В Колпашевском районе несколько лет назад закрылось предприятие, которое осуществляло прокат гоночных картов на треке. Захотелось возродить этот бизнес, и я приобрел бывшие в употреблении карты, отремонтировал их за счет собственных средств. Подумал, что выбор аттракционов невелик, и задумал расширить развлекательный «автопарк».

Понятно, удовольствие это недешевое. Узнав о том, что можно взять на развитие бизнеса средства по соцконтракту, я составил бизнес-план и подал заявку в Колпашевский районный центр социальной поддержки населения. Получил 250 тыс. руб., на которые докупил еще несколько машин.

Но сами по себе аттракционы - это полдела, их нужно было где-то разместить. Обратился в администрацию района, чтобы мне выделили подходящую площадку. Власти пошли навстречу, дав официальное разрешение использовать под аттракционы часть асфальтовой территории парка «Кедровый» в центре города. Там и расположились карты, гироскутеры, электросамокаты, квадроциклы, а также электрические машины. У жителей Колпашева и соседних территорий, у гостей города появилась возможность брать их напрокат. Покататься могут и ребятишки, и взрослые.

Надо отметить, что люди с удовольствием проводят свой досуг таким образом. Конечно, пандемия коронавируса негативно сказалась на сфере развлечений. Летом 2021 года мы месяц простаивали (еще и из-за небывалого нашествия мошкары и комаров). Но, надеюсь, временные неувязки на наш бизнес особо не повлияют, потому что, в принципе, спрос на машинки и самокаты достаточно высок.

Зимой в работе находятся только три единицы развлекательной техники: квадроцикл и электромашины. Летом их эксплуатируется 11 - маловато, конечно. В следующем году, если все сложится благоприятно, планирую расширять бизнес. Пока думаю использовать для этого собственные финансовые возможности. Хотя не исключаю, что мне могут понадобиться и средства нового социального контракта. Такая поддержка государства для меня стала своевременной и эффективной.

При информационной поддержке департамента социальной защиты населения Томской области.