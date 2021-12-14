Из нефтеграда - на Северный полюс

Фото: tomsk.gov.ru

Летом 2022 года он отправится в экспедицию на атомном ледоколе Росатомфлота «50 лет Победы». Участников ждут десятидневный рейс на Северный полюс и путешествие к самой северной точке России - на Землю Франца-Иосифа. Экипаж проведет экскурсию по ледоколу, а в пути ребятам расскажут о научных исследованиях Севера. Кроме того, популярные блогеры подготовили для любознательных юных путешественников серию мастер-классов.

Всего в проекте, который организован при поддержке ГК «Росатом», приняли участие 17 268 российских школьников и студентов. Они должны были продемонстрировать свою эрудицию и творческие способности.

Предыдущая просветительская экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project» завершилась 24 августа 2021 года. В ней приняли участие более 80 талантливых учащихся и студентов первых курсов - победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад.