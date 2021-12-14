Фестиваль «Устами детей говорит мир» - 2021 прошел в онлайн-формате

В ближайшее время будет издан сборник произведений призеров фестиваля, это тоже стало ежегодной традицией. Фото: Фото автора.

Ежегодно в конце октября в Томске проходит настоящий праздник детского литературного творчества. Конкурс юных поэтов и прозаиков «Устами детей говорит мир» проводится ежегодно уже в 27-й раз, и не одна тысяча талантливых школьников приняла в нем участие за эти годы.

Сейчас он обрел статус Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества и вышел на новый уровень. В 2021 году количество участников превзошло все ожидания организаторов: заявки подали более 500 начинающих авторов стихов, сказок и разнообразных прозаических произведений - от лирических повестей до фантастических романов.

Фестиваль «Устами детей говорит мир» - 2021 нынче прошел в онлайн-формате, это позволило членам жюри поработать с ребятами из разных регионов России, а не только из отдаленных уголков нашей области. В прежние годы, когда это мероприятие проходило в очной форме, на него стремились приехать юные литераторы из всех муниципалитетов. Сейчас никуда ехать не надо было, и многие сельские школы Томской области вышли на онлайн-платформу в назначенное время, приняв участие в обсуждении рукописей своих сверстников и представив собственное творчество.

Например, много лет юные авторы из пос. Уртам Кожевниковского района участвуют в этом фестивале, вот и нынче дебютировал в конкурсе начинающий поэт. Бакчар, Колпашево, Асино, Стрежевой (благо, ехать далеко не надо было) представили произведения школьников на злободневные темы сельской жизни в стихах и в прозе.

В итоге члены жюри, которые тоже находились в разных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Ереване, Томске и Северске, - могли свободно общаться с творческими школьниками, вести диалог с ними. На некоторых секциях стихи и рассказы бурно обсуждались в режиме онлайн-конференции. Нелегко было выбрать лучших!

Учредитель фестиваля-конкурса - департамент по культуре Томской области, организатор - Томская областная детско-юношеская библиотека, на базе которой всегда проходит это событие. Торжественное закрытие состязания юных дарований состоялось в библиотеке при минимальном скоплении публики: только главные призеры пришли на праздник, все остальные увидели его в трансляции.

В 2021 году фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир» был посвящен 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, появилась и специальная номинация «Звездам навстречу». Подарком для участников стало приветственное обращение Александра Лавейкина, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, прозвучавшее на открытии фестиваля. Его подготовил Мемориальный музей космонавтики города Москвы. Учрежденный в спецноминации приз получили трое школьников из Томской области: Дарина Хорева из Трубачевской школы и двое ребят из Тегульдетского района - Александр Барский и Марина Файзуллина.

Обладательницей Гран-при стала томичка Дарья Михальченко. Дипломы победителей вручались в трех возрастных категориях, среди призеров - и юные жители сельской местности. Так, 10-летний Дима Сметанин из села Петухово Томского района стал обладателем диплома за второе место в возрастной категории 7-11 лет. Дипломы в номинации «Поэзия» получили Вера Шаповалова из средней школы № 5 (Колпашево), Егор Овсянников из школы № 1 (Кедровый) и Анастасия Мандракова (село Молчаново). В номинации «Проза» отмечен дипломом Илья Коныгин из пос. Светлый, в номинации «Литературная палитра» - Никита Недзельский из Бакчара.

Около полусотни участников стали призерами фестиваля, всем победителям будут отправлены их дипломы и призы - в основном красочные подарочные издания. Ребята рады признанию, а их педагоги благодарят организаторов за постоянство и за то, что фестиваль-конкурс помогает выявлять литературно одаренных детей, развивать их творческий потенциал.

В ближайшее время выйдет в свет сборник произведений призеров фестиваля, что тоже стало ежегодной традицией. Для большинства участников конкурса это будет первая публикация.