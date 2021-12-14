В конце ноября в Томской области подведены итоги независимой оценки качества работы детсадов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лидером рейтинга в 2021 году стал детский сад № 40 (Северск), набравший почти 98 баллов из 100 возможных. В 13 детсадах Томска, Парабельского, Томского, Кожевниковского, Каргасокского, Александровского, Первомайского, Зырянского районов родители полностью удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников.

По максимуму в 100 баллов оценена комфортность условий предоставления услуг в детских садах № 12 «Семицветик» и № 6 «Колобок» (Стрежевой), в Новоюгинском детсаду № 20 (Каргасокский район), в «Сказке» (Кожевниковский район) и «Ромашке» (Тегульдетский район). Детский сад № 6 Томска получил 97 баллов за доступность услуг для инвалидов.

Наивысшую независимую оценку по критерию «Открытость и доступность информации об образовательной организации» получили детсады № 9 (Колпашевский район), «Солнышко» (город Стрежевой), № 44 (Северск) и детсад комбинированного вида деревни Нелюбино (Томский район).

- Независимая оценка условий образовательной деятельности проводится один раз в три года. Оценка независимых экспертов и мнение родителей помогут детским садам проанализировать и устранить недостатки, - пояснил Николай Глушко, председатель общественного совета при департаменте общего образования Томской области.