Семья Борщенко: без будней не бывает праздников

Большая семья Андрея и Татьяны Борщенко: в родном селе собрались вместе родители, дети и внуки.

Татьяну и Андрея Борщенко из села Красный Яр Кожевниковского района невозможно представить в праздном ничегонеделании: они - родители четырех кровных и четырех приемных детей. Семье выпало множество непростых испытаний, которые еще больше сблизили, сплотили старшее и младшее поколения.

Супруги вместе 37 лет. Шестерых детей они уже поставили на ноги, в отчем доме остались двое младших. Пятнадцатилетняя Настя и девятилетний Стас учатся в школе, помогают по хозяйству и ждут в гости братьев, старшую сестричку, племянников. Когда все собираются вместе - это праздник.

Помощь детям - миссия особая

Мама большого семейства, Татьяна Владимировна, располагает к себе с первых минут общения. Чуткость и теплота души выдают в ней человека, который не предаст и не оставит в беде. Тем более детей.

С малых лет она любила нянчить соседских ребятишек, занимала их играми, книжки читала. Когда росли ее собственные сыновья, всегда находила возможность поддерживать мальчишек и девчонок из неблагополучных семей: и накормит, бывало, и ночевать оставит у себя без вопросов. Умение сопереживать - сегодня редкое качество. У Татьяны оно, можно сказать, врожденное: ее бабушка, тоже Татьяна, после Великой Отечественной войны многих обездоленных малышей вырастила, не могла пройти мимо детских слез и горя. Внучка пошла в нее.

- Когда трое наших старших сыновей подросли, мы с мужем решили, что будем помогать детям, матери и отцы которых устранились от их воспитания, - говорит Татьяна Владимировна. - Сейчас, конечно, не послевоенная разруха, государство имеет возможность содержать и растить маленьких сирот. Но все же социальное учреждение никому не заменит тепло родительского дома. Однажды я прочитала в местной газете объявление о том, что дети из приюта хотят в семью. Это послужило отправной точкой. В 2002 году у нас появилась двухлетняя Оля, в 2006-м - сразу трое детишек из одной семьи. Младшей, Насте, тогда было пять месяцев, Жене - три года, Эдику - пять. Все имеют ограничения в здоровье.

Главный подарок от жизни

За вполне будничными словами Татьяны скрыто многое. Приемным родителям пришлось начинать воспитание с нуля: детям не были знакомы простейшие правила гигиены и навыки, которые их сверстникам прививали с младенчества. Крайне мал был словарный запас малышей, да и здоровье каждого требовало серьезного внимания. Когда заболевали сразу все четверо, оба родителя дежурили возле кроваток, не смыкая глаз. Очень тяжело пришлось. Однако когда представители органов опеки предлагали вернуть ребятишек обратно в детдом, Татьяна Владимировна и Андрей Николаевич категорически отказывались от такого шага: дети - не игрушки! Все прикипели душой друг к другу.

Великий путь проделали супруги Борщенко. Прошло несколько лет, прежде чем им удалось с любовью и терпением научить ребят полезным привычкам. Потихоньку малыши социализировались, привыкли к труду, полюбили животных (родители держат скотину, птицу, сажают на огромном огороде овощи, в их саду растут яблоньки, ягодные кусты).

Оля, Эдик и Женя смогли окончить Уртамскую коррекционную школу-интернат. Двое из них уже живут отдельно, третьего ждет новоселье. Но помогать им, заботиться о них приемные родители продолжают. Сейчас Эдуард и Евгений вместе с папой работают на ферме. У них все получается.

Кровные сыновья живут в разных городах - самый старший, Николай, с семьей в Томске, Вячеслав и Никита обосновались в Мурманске и Североморске. Коля работает машинистом бульдозера самого высокого разряда, двое его братьев служат по контракту на корабле «Адмирал Кузнецов», имеют множество наград и благодарностей. Семья гордится ими. Пятерых внуков подарили родителям старшие дети. Младший кровный сынок, Стас, учится в 4-м классе Вороновской средней школы.

Весной этого года Татьяне Владимировне и Андрею Николаевичу Борщенко были торжественно вручены медали «Родительская доблесть». Большая дружная семья - самое ценное в жизни, считают они. Все труды, вложенные в нее, того стоят.