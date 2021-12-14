Студенты ТомИнТеха реализовали проект «Дорогами погибшей дивизии: Томск-Вязьма»

За 35 лет отряд «Поиск» поднял на Смоленской, Брянской и Псковской земле более 600 погибших бойцов.

Музей истории Томского индустриального техникума (ТомИнТех), которому в этом году исполнилось 35 лет, хранит уникальные документы о первых выпускниках, а также немалое количество экспонатов, привезенных поисковиками из экспедиций в Псковскую и Смоленскую области.

Идейным вдохновителем и организатором музея была историк по образованию Валентина Михайлова.

- Сегодняшний ТомИнТех основан на базе СПТУ № 1, - вспоминает Валентина Ивановна. - Это было самое первое государственное профессиональное учебное заведение начального профобразования за Уралом. Его открыли 14 сентября 1896 года. Здесь получали знания не только юные томичи, но и молодежь Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев. В то время на территории Томской губернии развивалась промышленность и железная дорога, поэтому обученные рабочие кадры были нарасхват.

Созданная в 1986-м поисковая группа приступила к работе, начав с розыска выпускников 30-х годов прошлого столетия. Многие из них трудоустроились на Томский электромеханический завод, а потом добровольцами ушли на фронт. В ходе работы поисковики решили, что история училища будет писаться не только в Томске, но и по военным следам выпускников, воевавших в составах 366-й и 166-й стрелковых дивизиях.

В том же 1986 году отряд впервые выехал в Ленинград для исследования подвига огненного экипажа, погибшего в Новгороде. Через год поисковики отправились на Смоленщину.

- Тогда мы впервые проехали по всем ее районам, где воевала, оборонялась и попала в окружение наша 166-я дивизия, - продолжает Валентина Михайлова. - Если подсчитать всех ребят, кто прошел через поисково-археологические раскопки за эти 35 лет, наберется человек 500. Дирекция приветствовала нашу инициативу, ведь молодежь, оказавшись на полях сражений и проводя самостоятельные раскопки, совершенно по-другому смотрела на войну. Это было важно на пороге лихих 90-х, когда стали очернять нашу память.

На ложке 28-летнего солдата можно прочитать: «Миша, город Томск, улица Сибирская, дом 4, квартира 4. Смирнов М.Д.».

Свидетельствуют документы

Кроме поисковой деятельности отряд много времени уделял работе с документами. В архивах Томска подростки по крупицам собирали данные по истории создания училища, строительства первых мастерских и учебных корпусов, руководителей-инспекторов. Кроме того, они работали в Центральном архиве Минобороны РФ и Государственном архиве Смоленской области в поиске сведений по 366-й и 166-й дивизиям.

Исследуя документы, томские поисковики обнаружили немало интересных фактов. В частности, из материалов Госархива Смоленщины они узнали, что в 10-12 партизанских отрядах, действующих на ее территории, воевали томичи, в том числе и военнослужащие 166-й стрелковой дивизии. Одним из таких отрядов командовал выпускник училища Сергей Дагаев. Получив профессию кузнеца, он устроился на завод «Металлист». На фронт был мобилизован в составе дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской.

В октябре 1941-го его подразделение не смогло выйти из окружения, и в числе других бойцов дивизии Сергей Дагаев остался в Смоленских лесах. Воины сформировали партизанский отряд «За Родину», который стал вести активную рельсовую войну. В его составе было 11 томичей. А всего в партизанских отрядах на Смоленщине воевало около сотни наших земляков, бывших бойцов 166-й дивизии.

Участники отряда «Поиск» рассказали одногруппникам о поисковых находках с мест сражений 166-й стрелковой дивизии.

Эстафета поколений

Семь лет назад Валентина Михайлова передала руководство музеем и отрядом «Поиск» своей ученице, выпускнице ТомИнТеха Екатерине Крапп (Ефимовой). В этом году под началом молодого педагога отряд дважды выезжал в Смоленскую и Брянскую, а затем Псковскую области на рабочую и учебно-тренировочную «Вахты памяти». Нынче томичи подняли пятерых бойцов, а еще привезли вещи солдат и часть оружия для обновления музейной экспозиции.

Среди новых экспонатов музея есть личный предмет бойца Красной армии - ложка, на которой нацарапаны данные солдата. Эту ценную находку томским поисковикам передали бойцы поискового отряда из города Балашиха.

- На этой ложке можно отчетливо прочитать: «Миша, город Томск, улица Сибирская, дом 4, квартира 4. Смирнов М.Д.», - рассказывает будущий электромонтер, студент III курса ТомИнТеха Данил Циглов. - Наши поисковики съездили по указанному адресу, однако дома такого в Томске уже не существует. В книге Памяти Томской области была найдена следующая информация: «Смирнов Михаил Данилович, 1913 г.р., пропал без вести 08.1941 года». А недавно из военкомата Томска, куда был сделан запрос, мы получили ответ о том, что рядовой Смирнов Михаил Данилович, 1913 г. р., призван Томским ГВК 24.06.1941 г. в команду 250. Значит, наш земляк являлся бойцом 166-й стрелковой дивизии.

По словам 19-летнего парня, при его участии удалось поднять 24 бойцов и останки одного из них - Игнатия Барсукова из Первомайского района, привезти на родную землю.

Около 700 бойцов поднял один из первых поисковых отрядов Томска «Поиск». «Ветераны уходят, остаются поисковики, которые своими глазами видят настоящую правду - без искажений и домыслов, - подчеркивает Екатерина Крапп. - Именно им предстоит подхватить эту миссию по сохранению памяти о той войне».