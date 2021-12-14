Боевой путь 19-й гвардейской дивизии: от Русского Севера до Манчжурии

Музыкальный взвод 366-й стрелковой дивизии перед отправкой на фронт, октябрь 1941 года.

Среди дивизий, которые были сформированы в Томске в первый год Великой Отечественной войны, 19-я гвардейская стрелковая (изначально 366-я) занимает особое место. В боях 1942 года под Ленинградом она почти прекратила свое существование, но возродилась, словно птица феникс, и вписала в историю Второй мировой войны свою героическую страницу.

Продолжая рассказывать о частях, в которых воевали наши земляки, мы встретились с Анатолием Полтановым, руководителем Музея боевой славы 19-й гвардейской стрелковой дивизии школы № 32 (Томск), и поговорили о боевом пути сибиряков. Заметим, что школьному музею в мае следующего года исполняется 50 лет. За это время бывшими и нынешними учениками, а также их педагогами собран огромный исторический материал, здесь хранится множество воспоминаний фронтовиков, созданы экспозиции, где представлено «ржавое железо войны», привезенное с полей сражений.

Место рождения - Томск

Стрелковая 366-я дивизия формировалась в Томске осенью 1941 года. С фронта, где тогда была очень тяжелая ситуация, был отозван полковник Семен Буланов. Об этом человеке необходимо сказать отдельно. Полковник был начальником оперативного отдела в штабе у Константина Рокоссовского, он оказался в гуще событий лета 1941-го в Ярцево Смоленской области. Тогда Рокоссовский вместе со своей оперативной группой практически целый месяц удерживал этот населенный пункт от немецкого наступления. Семен Иванович заступил в командование 366-й стрелковой дивизией 23 сентября.

В ее ряды призывали жителей Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей (на тот момент Кемеровская и Томская области входили в состав Новосибирской). Также личный состав комплектовали за счет курсантов Томского военно-пехотного училища.

Седьмого ноября 1941 года воины-сибиряки приняли присягу, а 9 ноября со станции Томск-II дивизия под командованием полковника Семена Буланова и комиссара Ефима Маневича убыла в действующую армию.

Бойцы 19-й гвардейской дивизии на привале, 1945 год.

Трагедия Мясного Бора

Из поездов личный состав дивизии высадился 18 ноября 1941 года в районе Вологды на Русском Севере. Дивизия входила тогда в состав 59-й армии. Затем, совершив 600-километровый марш, соединение вышло к реке Волхов. Поясним, что боевые задачи Волховского фронта здесь были связаны с прорывом блокады Ленинграда.

В это время готовится Любанская операция - третья наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Дивизию передают из резерва во 2-ю ударную армию. 7 января 1942 года начинается наступление. Армия, в состав которой входила томская дивизия, у деревни Мясной Бор совершила прорыв оборонительной полосы, занятой войсками противника, и продвинулась вперед на 75 километров, нанеся серьезный урон врагу и освободив многие населенные пункты.

17 марта 1942 года приказом НКО № 78 «за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава» 366-я дивизия была преобразована в 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Однако дальше все пошло не так, как хотелось бы командованию и участникам операции. В феврале и марте наступление развивалось неплохими темпами. Но немцы, сняв из-под Ленинграда воинские части и подразделения, нанесли удар по узкому «горлышку» прорыва и отрезали наступающие части от основных сил РККА.

В конце марта 2-я ударная армия попала в классический «котел», ее снабжение было перерезано. Не хватало боеприпасов, продовольствия, обмундирования. Упорные бои за выход из окружения красноармейцам приходилось вести в труднопроходимой местности: леса, топи, бездорожье. Но велико было мужество бойцов, командиров и политработников армии, сражавшихся в таких тяжелых условиях. Иногда, расстреляв все патроны и не имея запаса, бойцы шли в штыковую атаку.

16 апреля в связи с тяжелой болезнью командующего 2-й ударной армии Николая Клыкова его место занял генерал-лейтенант Андрей Власов, которого тогда считали специалистом по выходу из окружения. Однако из этого «котла» ему суждено было выйти не героем, а предателем. Благодаря его короткому командованию с апреля по июль, когда он, попав в плен, согласился сотрудничать с Третьим рейхом, всех, кто воевал под его началом стали незаслуженно называть «власовцами». Несмотря на то, что люди совершенно этого не заслуживали. Но речь сейчас идет не о личности этого человека, а о подвиге тысяч бойцов.

После упорных боев остатки частей начали выходить из окружения через небольшой пробитый «коридор». Сибирская дивизия составляла арьергард отходившей армии и принимала на себя все удары противника. Лишь получив приказ и уничтожив боевую технику, в конце июня гвардейцы начали пробиваться из окружения и вышли, потеряв многих бойцов и комдива 19-й дивизии Семена Буланова.

Первая боевая операция оказалась для томской дивизии трагической. Потери в ней были просто катастрофическими. Личный состав формирования по прибытии на фронт составлял почти 12 тысяч человек. А после выхода из окружения под знаменем дивизии, которое вынес на себе один из бойцов, встало в строй всего 135 человек! Однако как боевая единица она сохранилась, и к концу августа 1942 года в нее влились воины 25-й кавалерийской дивизии. Полковник Давид Баринов, руководивший конниками, стал комдивом 19-й гвардейской.

Семен Иванович Буланов, гвардии полковник, первый командир 366-й стрелковой дивизии. Погиб в июне 1942 года. Выводя своих бойцов из окружения, подорвался на мине в Чудовском районе Ленинградской области.

Дошли до Порт-Артура

Дальнейший боевой путь томской дивизии был отмечен многочисленными успехами и наградами. После упорных боев в районе Ленинграда она освобождала Смоленскую область, Белоруссию, Прибалтику, а завершила войну с фашистами в конце апреля 1945 года в Восточной Пруссии. Потери часто были немалыми, но уже не такими огромными, как летом 1942-го.

В августе и начале сентября 1945-го дивизия участвовала в Маньчжурской наступательной операции на территории Китая, успешно вела сражения с японскими войсками. Боевой путь она закончила в знаменитом Порт-Артуре, где стояла до 1955 года, когда и была расформирована. В то время она называлась «19-й гвардейской Рудненско-Хинганской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизией».

Бойцы 19-й гвардейской на своем боевом пути совершили немало подвигов. Не все они стали известны. Но о многом говорит тот факт, что около 17 тысяч солдат и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями, шесть человек стали Героями Советского Союза.