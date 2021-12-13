Коронавирус в Томске 13 декабря 2021 года – 224 организации в регионе получили штрафы за нарушения режима эпидемических ограничений

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 204 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 42 945, число умерших – 649 (+3 за сутки). Фото: Валерия Золотухина

На дату 13 декабря в Томской области общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 58 800 человек. За сутки было выявлено 229 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 204 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 42 945, число умерших – 649 (+3 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 26,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора пока продлен бессрочно. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 434,7. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа.

Свыше 200 организаций оштрафованы в регионе за нарушения эпидрежима с 2020 года

За минувшую неделю с 6 по 12 декабря в Томской области прошла 671 межведомственная проверка соблюдения режима повышенной готовности в торгово-развлекательных центрах, магазинах, кафе, организациях сферы услуг и на объектах транспорта. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает облздрав.

«С начала межведомственных проверок санитарно-эпидемиологических требований в регионе суды рассмотрели 224 административных дела о нарушениях на предприятиях», - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны бизнеса выявлено 10 нарушений, 88 посетителей общественных мест нарушили масочный режим.

Добавляется: в целом с апреля 2020 года по представлению регионального Роспотребнадзора в 184 случаях суд принял решение о назначении административного штрафа, в трех - о приостановлении деятельности, четырем юрлицам вынесены предупреждения. Благодаря малозначительности правонарушений были прекращены 33 административных дела.