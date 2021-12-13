Скандал в томском следкоме и дело Кляйна

Суд над мэром Иваном Кляйном продолжается, но, к счастью, теперь и внешние обстоятельства - на его стороне. Фото: Валерий ДОРОНИН.

Неисповедимы пути Господни. На позапрошлой неделе Советский районный суд объявил перерыв в рассмотрении дела мэра Ивана Кляйна. А в четверг, 2 декабря, стало известно о задержании руководителя отдела по рассмотрению особо важных дел Следственного управления по Томской области Сергея Арефьева: его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Высокого чина томского следкома препроводили в наручниках в столицу, где Басманный суд Москвы оперативно решил вопрос о мере пресечения для задержанного - два месяца ареста.

Для арестованного более года назад Ивана Кляйна Арефьев - не чужой человек. Именно его подчиненные «работали» с мэром Томска в процессе следствия, настаивая на признательных показаниях.

- Сначала меня за неделю по четырем камерам прогнали, чтобы дух сломить, - рассказывал Кляйн в Советском районном суде еще в апреле. - Затем пришел представитель правоохранительных органов с предложением: «Признавай первый эпизод, и мы тогда новых тебе не навешаем. Не признаешься - найдем другие эпизоды, дойдем до взятки и отправим в тюрьму на 10-12 лет».

Судья Николай Хабаров, который ведет дело И. Кляйна в Советском районном суде, любит повторять, что в жизни все бывает. Это так, конечно. И все-таки, думаю, не только Иван Григорьевич, его семья, адвокаты, но и остальные томичи, узнав о шокирующей новости 2 декабря, долго не могли прийти в себя: как такое возможно? Но не забывайте постулат судьи Хабарова! Вот и получается, что взятка в несколько миллионов, на которой попался «крутой следак», - суровая реальность. Если московские правоохранители будут «копать» глубоко, они могут «накопать» и причинно-следственные связи «громкого дела» мэра Кляйна. А мы можем когда-нибудь узнать и новые имена, и суммы. Почему бы и нет? В жизни все бывает.

Как известно, Кляйн не признал свою вину ни по одному из пунктов обвинения, даже когда два других обещанных эпизода «нашлись». Давайте сегодня, когда суд сделал перерыв в рассмотрении дела градоначальника, еще раз вспомним эпизоды обвинения. Стараясь пока не отвлекаться на тему, где сейчас это «обвинение» находится и что ему инкриминируют.

Сергея Арефьева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, препроводили в наручниках в столицу. Фото: пресс-служба Басманного суда г. Москвы.

Итак, эпизод первый. Мэр города Иван Кляйн, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, превысил свои должностные полномочия (ч. 2 ст. 286 УК РФ), поскольку незаконно отклонил заявление предпринимателя Рината Аминова об изменении территориальной зоны на его земельном участке по ул. Мокрушина и таким образом воспрепятствовал строительству нового жилого микрорайона.

Кроме Аминова, на стороне обвинения выступили два бывших заместителя мэра - Анна Подгорная (Касперович) и Евгений Суриков, которыми в момент дачи показаний против Кляйна плотно занимались люди в погонах. Сегодня эти двое судимы: одна - за превышение должностных полномочий, другой - за банальную взятку. О том, каким образом от них были получены показания обвинения, с учетом свежих событий 2 декабря пока говорить не будем.

Как утверждала А. Подгорная в ходе следствия, мэр незаконно отказался подписывать постановление о смене территориальной зоны на участке Р. Аминова по ул. Мокрушина. А несколько десятков других свидетелей (вызванных в суд, кстати, стороной обвинения и не имеющих проблем с законом, что немаловажно) говорили в суде в разные дни совсем противоположное.

Вот мнение Ларисы Сороковой, экс-директора школы № 49, депутата Думы Томска в 2010-2020-х годах:

- Ринат Аминов, выпускник нашей школы, попросил меня о встрече. Показал проект застройки территории радиотехнического завода. Я сразу сказала, что в этом проекте нет школы: в Мокрушинском все знают, что единственная в микрорайоне 49-я школа переполнена. К тому же у нас и сейчас транспортный коллапс, нет парковок, а уж когда пойдут большегрузы... А потом я выступила на Думе, это было 1 ноября 2016 года, где просила мэра не допустить застройки по этому проекту, поскольку там нет школы и не решена проблема транспортной доступности.

Отказ был правильным

Та самая резолюция, которую мэр Кляйн начертал на проекте постановления о смене территориальных зон, являет собой красноречивое свидетельство оценки ситуации: «Что же мы делаем?! Сегодня и так проблемы с Мокрушинским переездом! Что будет, если мы жителям еще проблем добавим? Депутаты на Думе как раз об этом говорили!»

Алексей Макаров, в 2016 году председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства, а ныне вице-мэр Томска, объяснил суду, что мэр Кляйн, отклонив заявление Р. Аминова, действовал в рамках своих полномочий. Поскольку мэр, и только мэр, должен определять баланс между интересами застройщиков и развитием города. Например, не так давно застройщику ОАО «ТДСК» было отказано в переводе зоны на ул. Ивановского.

Напомним, что основаниями для отказа Аминову в смене территориальной зоны, а значит, застройки микрорайона Мокрушинский, были следующие объективные обстоятельства: наличие нормативно установленной санитарно-защитной зоны Томского радиотехнического завода, транспортная загруженность микрорайона и несоблюдение нормативных расстояний до мест размещения социальных объектов.

Прокурор в суде не раз делал акцент на том, что решение проблем транспортной доступности и строительство социальных объектов - это задачи местных властей. Но в бюджете на 2017-2019 годы не были заложены средства для решения задач, годами копившихся в микрорайоне Мокрушинский. Потому-то И. Кляйн и принял тогда именно такое решение. Другого тамошние жители не поняли бы.

Те 11 млн рублей, которые предполагаемый застройщик заплатил архитектору из Петербурга за разработку проекта планировки, а обвинение выставляет как убытки Р. Аминова по вине И. Кляйна, есть не что иное, как собственная инициатива застройщика. Да, проект планировки нужен, но заказывать его лучше тогда, когда сменена территориальная зона. Это даже А. Касперович на суде подтвердила: «Нельзя телегу впрячь впереди лошади». А судья резюмировал: «Ну, если есть лишние 11 миллионов, почему бы не заказать?..»

«Не признаю того, чего добивается следствие»

Никто не знает, как будет чувствовать себя представитель обвинения после всего, что произошло 2 декабря, когда через пару недель ему вновь придется выступать в судебном заседании по делу мэра Кляйна. Не исключено, что его риторика в адрес подсудимого будет немного изменена. В жизни все возможно, сами знаете.

А вот находящийся многие месяцы под домашним арестом мэр города в суде неоднократно говорил:

- Ваша честь, я заявляю, что никаких преступлений, которые мне сегодня вменяются, а также тех, которые могут быть мне вменены в будущем, я не совершал. Все идет по сценарию, которым меня стращали. Видимо, я стал кому-то неугоден. Но я не признаю того, чего от меня добивается следствие.

Понятно, что у нашего градоначальника недюжинная сила духа. И зиждется она на уверенности в своей правоте. Суд над Иваном Кляйном продолжается, но, к счастью, теперь и внешние обстоятельства - на его стороне.