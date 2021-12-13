Капуста пошла на рекорд: за год в Томской области овощи подорожали более чем на 40 процентов

Только ребятишки способны искренне радоваться любой покупке, не задумываясь о ее стоимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях один из крупных сервисов по поиску работы опубликовал итоги опроса, в ходе которого экономически активные россияне рассказали, рост цен на какие категории товаров и услуг раздражает их больше всего. Как выяснилось, каждый второй опрошенный негодует из-за динамики цен на продукты питания, 17% пожаловались на возросшую цену на бензин и ГСМ, 11% возмущают цены на жилищно-коммунальные услуги.

Дорогая наша картошка

Действительно, судя по тому, насколько продовольственные товары подорожали в 2021 году, раздражение сограждан вполне оправдано. Достаточно сравнить цены на основные продукты, сложившиеся в ноябре 2021 года, с ценами ноября 2020-го.

По информации Томскстата, наибольший рост в регионе зафиксирован на картофель и овощи. Причем картошка подорожала почти в два раза: нынче в ноябре этот незаменимый продукт стоил в среднем 40 руб. за килограмм – на 18 руб. больше, чем в 2020-м.

Овощи в Томской области стали дороже в среднем на 41%. Антирекорд по росту цен установила свежая белокочанная капуста, подорожавшая в 2,1 раза: с 17 руб./кг в ноябре 2020 года до 37 руб. Свекла столовая подорожала с 28 до 41 руб., свежие помидоры – с 128 до 178 руб.

Антирекорд по росту цен установила свежая белокочанная капуста, подорожавшая в два с лишним раза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мясопродукты за этот период выросли в цене в среднем на 13,6%. По данным Томскстата, больше всего (в среднем на 23,7%) подорожало мясо птицы. Куры охлажденные и мороженые в ноябре 2021-го стоили «на круг» 186 руб. за кг, то есть на 42 руб. больше, чем годом ранее.

Говядина в ноябре стоила в среднем 418 руб./кг, свинина – 324 руб./кг, соответственно, это на 39 руб. и 35 руб. дороже, чем год назад. Между тем за январь-октябрь 2021 года в томских хозяйствах произведено на убой скота и птицы 133,8 тыс. тонн – на 4,4% больше прошлогоднего.

Далее, цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли в среднем на 11,1%. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали примерно на 6 руб. (в расчете на килограмм), а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта – более чем на 14 руб.

Молоко и молочная продукция подорожали в среднем на 10,5%, подсчитали в Томскстате. В том числе, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в ноябре 2021-го стоило в среднем 68 руб. за литр, за год цена выросла почти на 9 руб. Творог нежирный стоил 278 руб. (плюс 25 руб. к 2020 году), сметана – 206 руб. (плюс 15 руб.).

А впереди еще декабрь...

По сравнению с ноябрем 2020 года в минувшем осеннем месяце в нашей области существенно выросли цены и на другие продукты. Скажем, овсянка и перловка в среднем подорожали с 38 до 54 руб. за кило, горох и фасоль – с 50 до 68 руб., огурцы свежие – с 92 до 119 руб. Крупа гречневая-ядрица выросла в цене с 88 до 108 руб., куриные яйца – с 64 до 79 руб. за десяток. Даже килограмм чеснока стоил 252 руб. против 198 руб. годом раньше.

При своей нынешней стоимости обыкновенная говядина становится для многих россиян деликатесом. Фото: Мария ЛЕНЦ

И это, заметим, речь идет только о продуктах. Если судить по упомянутому выше опросу, россияне считают неприемлемым рост цен на транспорт, на медицину и лекарства, на товары для дома, не говоря уже о повышении стоимости квадратного метра жилья, удорожании строительных материалов, одежды и обуви. Добавьте сюда электронику и бытовую технику, автомобили, алкоголь и сигареты, репетиторов и кружки, мобильную связь и Интернет, косметику и парфюмерию... Право, не слишком ли много набирается поводов для раздражения?