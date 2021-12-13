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Общество13 декабря 2021 5:00

Капуста пошла на рекорд: за год в Томской области овощи подорожали более чем на 40 процентов

Согласно опросу, повышение цен на продукты питания раздражает россиян больше всего
Антонина Ленская
Антонина Ленская
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Только ребятишки способны искренне радоваться любой покупке, не задумываясь о ее стоимости.

Только ребятишки способны искренне радоваться любой покупке, не задумываясь о ее стоимости.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях один из крупных сервисов по поиску работы опубликовал итоги опроса, в ходе которого экономически активные россияне рассказали, рост цен на какие категории товаров и услуг раздражает их больше всего. Как выяснилось, каждый второй опрошенный негодует из-за динамики цен на продукты питания, 17% пожаловались на возросшую цену на бензин и ГСМ, 11% возмущают цены на жилищно-коммунальные услуги.

Дорогая наша картошка

Действительно, судя по тому, насколько продовольственные товары подорожали в 2021 году, раздражение сограждан вполне оправдано. Достаточно сравнить цены на основные продукты, сложившиеся в ноябре 2021 года, с ценами ноября 2020-го.

По информации Томскстата, наибольший рост в регионе зафиксирован на картофель и овощи. Причем картошка подорожала почти в два раза: нынче в ноябре этот незаменимый продукт стоил в среднем 40 руб. за килограмм – на 18 руб. больше, чем в 2020-м.

Овощи в Томской области стали дороже в среднем на 41%. Антирекорд по росту цен установила свежая белокочанная капуста, подорожавшая в 2,1 раза: с 17 руб./кг в ноябре 2020 года до 37 руб. Свекла столовая подорожала с 28 до 41 руб., свежие помидоры – с 128 до 178 руб.

Антирекорд по росту цен установила свежая белокочанная капуста, подорожавшая в два с лишним раза.

Антирекорд по росту цен установила свежая белокочанная капуста, подорожавшая в два с лишним раза.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мясопродукты за этот период выросли в цене в среднем на 13,6%. По данным Томскстата, больше всего (в среднем на 23,7%) подорожало мясо птицы. Куры охлажденные и мороженые в ноябре 2021-го стоили «на круг» 186 руб. за кг, то есть на 42 руб. больше, чем годом ранее.

Говядина в ноябре стоила в среднем 418 руб./кг, свинина – 324 руб./кг, соответственно, это на 39 руб. и 35 руб. дороже, чем год назад. Между тем за январь-октябрь 2021 года в томских хозяйствах произведено на убой скота и птицы 133,8 тыс. тонн – на 4,4% больше прошлогоднего.

Далее, цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли в среднем на 11,1%. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали примерно на 6 руб. (в расчете на килограмм), а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта – более чем на 14 руб.

Молоко и молочная продукция подорожали в среднем на 10,5%, подсчитали в Томскстате. В том числе, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в ноябре 2021-го стоило в среднем 68 руб. за литр, за год цена выросла почти на 9 руб. Творог нежирный стоил 278 руб. (плюс 25 руб. к 2020 году), сметана – 206 руб. (плюс 15 руб.).

А впереди еще декабрь...

По сравнению с ноябрем 2020 года в минувшем осеннем месяце в нашей области существенно выросли цены и на другие продукты. Скажем, овсянка и перловка в среднем подорожали с 38 до 54 руб. за кило, горох и фасоль – с 50 до 68 руб., огурцы свежие – с 92 до 119 руб. Крупа гречневая-ядрица выросла в цене с 88 до 108 руб., куриные яйца – с 64 до 79 руб. за десяток. Даже килограмм чеснока стоил 252 руб. против 198 руб. годом раньше.

При своей нынешней стоимости обыкновенная говядина становится для многих россиян деликатесом.

При своей нынешней стоимости обыкновенная говядина становится для многих россиян деликатесом.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И это, заметим, речь идет только о продуктах. Если судить по упомянутому выше опросу, россияне считают неприемлемым рост цен на транспорт, на медицину и лекарства, на товары для дома, не говоря уже о повышении стоимости квадратного метра жилья, удорожании строительных материалов, одежды и обуви. Добавьте сюда электронику и бытовую технику, автомобили, алкоголь и сигареты, репетиторов и кружки, мобильную связь и Интернет, косметику и парфюмерию... Право, не слишком ли много набирается поводов для раздражения?

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