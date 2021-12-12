В пригороде Томска силовиками задержан предприниматель и бывший депутат Сергей Агеев

В пятницу в Богашево под Томском у задержанного бизнесмена Агеева обнаружили складоружия и боеприпасов, которые он хранил неподалеку от международного аэропорта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Томское УФСБ и сотрудники новосибирского регионального СУ СК РФ задержали предпринимателя Сергея Агеева, который подозревается в мошенничестве и незаконном хранении оружия, сообщил «КП-Томск» осведомленный источник. По его словам, бывший депутат выступает подозреваемым по двум статьям УК РФ – «Мошенничество» и «Незаконное хранение оружия». Не исключается связь Агеева с полковником Арефьевым, следственные мероприятия по делу которого ведутся сейчас в другом городе.

Задержали Сергея Агеева в п. Богашево под Томском 10 декабря. Кировский районный суд избирает ему меру пресечения.

Предположительно, во время обыска у задержанного обнаружили целый склад нарезного оружия, как коллекционного, так и военного: гранаты, пистолеты, автоматы Калашникова, снайперские винтовки, боеприпасы. Пока не установлено, кто владелец данного арсенала.

На момент публикации «КП-Томск» не располагает официальными комментариями следственных органов по поводу задержания бизнесмена Агеева.

Известно, что С. Агеев избирался в Законодательную Думу Томской области в 2007 году. В региональном отделении КПРФ заявляют, что он не был членом партии - только фракции.