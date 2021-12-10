Коронавирус в Томске 10 декабря 2021 года – облсуд отклонил иск против QR-кодов

ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 2264 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 42 300, число умерших – 644 (+1 за сутки). Фото: Ксения Высотина

На дату 10 декабря в Томской области общее число заболевших с начала пандемии коронавируса составило 58 110 человек. За сутки было выявлено 234 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 2264 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 42 300, число умерших – 644 (+1 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 26,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

Коэффициент распространения инфекции составляет сейчас 0,98, сообщает оперштаб Томской области.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора пока продлен бессрочно. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 432,8. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа.

Две больницы возобновили работу нескольких отделений по профилю, свернув работу коронавирусных коек

В четверг, 9 декабря, работу по профилю возобновили отделения нефрологии, гинекологии и челюстно-лицевой хирургии Томской областной клинической больницы. С 13 декабря оказание плановой медицинской помощь возобновят травматолого-ортопедическое и терапевтическое отделения медсанчасти «Строитель», сообщил облздрав.

- В регионе снижается количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На уходящей неделе в сравнении с прошлой их число снизилось на 19%. Такая динамика позволила оперштабу во главе с губернатором принять решение о возвращении части коек для приема пациентов по другим профилям. В случае ухудшения эпидемической ситуации мы сможем максимально оперативно развернуть респираторные отделения, - отметила Алена Левко, вице-губернатор Томской области по социальной политике, заместитель руководителя регионального оперштаба по противодействию распространению COVID-19.

По информации оперштаба, всего за последние три недели в Томской области для оказания плановой медпомощи возвращены 970 коек, развернутых в респираторных госпиталях Томска, Северска и других муниципальных образованиях региона. В Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией составляет 2 655 коек, из них свободно 703.

Медики Шегарской райбольницы получили высокие награды за борьбу с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

Государственные награды за борьбу с коронавирусом вручены сотрудникам райбольницы

Медики Шегарской райбольницы получили высокие награды за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал Президент России Владимир Путин. В числе награжденных – сотрудники Шегарской районной больницы: Марина Рычкова, заведующий отделением, награждена Почетной грамотой, Марине Пеньковской, медицинской сестре, объявлена благодарность. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

-Оба медика одними из первых начали оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, – прокомментировали событие в облздраве. - Врач-терапевт высшей категории Марина Рычкова ежедневно оказывает помощь не менее 30-ти пациентам, в том числе, с тяжелым течением болезни. За все время с начала пандемии она пролечила не менее 500 человек. В обязанности палатной медсестры инфекционного отделения больницы Марины Пеньковской входит выдача лекарств пациентам, забор лабораторных исследований, контроль за основными показателями самочувствия заболевшего, санобработка помещений.

Иск томичей против OR-кодов отклонил облсуд

Второе заседание по иску жителей региона против введения QR-кодов прошло в пятницу, 10 декабря, в региональном суде. Жалоба была отклонена. Истцы планируют подать апелляцию, сообщила юрист Елена Волосожар, которая является составителем заявления.

Напомним, облсуд начал рассмотрение иска инициативных томичей против введения QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, 3декабря. Почти 5 тысяч томичей заявили в жалобе о сегрегации общества по социальным признакам.

Томский облсуд отклонил гражданский иск против введения QR-кодов, сообщили юристы 10 декабря. Фото: Ксения Высотина

«В ходе очередного заседания в иске было отказано», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Елена Волосожар уточнила: для истцов отказ был ожидаем, однако люди собираются обращаться в суд вышестоящей инстанции. По словам юриста, причин отказа судья не назвал. Решение будет опубликовано 24 декабря.