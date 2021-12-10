Культурный путеводитель по Томску на 11 и 12 декабря

«Комсомолка» собрала только самое интересное. Фото: Ксения Высотина

Очередная рабочая неделя подошла к концу, поэтому «КП-Томск» подготовила для вас традиционно список мероприятий, куда можно сходить в Томске 11 и 12 декабря.

Конкурс новогодних поделок и композиций

Конкурс пройдет до 15 декабря.

Администрация Советского района Томска объявила конкурс новогодних поделок и композиций в стиле народного рукодельного творчества для детей и подростков, проживающих на территориях органов ТОС. Принять участие в конкурсе могут дети и подростки до 14 лет, проживающие на территории ТОСов Советского района. Конкурс проводится по следующим направлениям: лепка (изделия из природного материала), аппликация, валяние, мягкая игрушка (шитье, вязание), оригами, вышивка, кружевоплетение, вязание, лоскутная пластика, бисероплетение, резьба и роспись (по дереву, ткани, стеклу, металлу). Конкурс пройдет до 15 декабря.

Камерный концерт оркестра "Музыка с ароматом кофе"

Концерт пройдет в Северском музыкальном театре 11 декабря в 18.00.

Любителям живой музыки театр приготовил необычную премьеру. Камерный концерт оркестра театра «Музыка с ароматом кофе» отправит слушателей в путешествие по разным эпохам и жанрам, от XVII века до наших дней, от Баха до Леди Гаги. Концерт пройдет в Северском музыкальном театре 11 декабря в 18.00.

Фестиваль-конвент «CON.Версия»

Место проведения: Центр культуры ТГУ, начало в 12.00.

12 декабря зрителей ждут несколько часов насыщенной программы — на сцене пройдут различные конкурсы, а в холлах будут проходить мастер-классы и интерактивы. Также будут танцевальный и песенный конкурсы, конкурс светового шоу и турнир по артистическому фехтованию. Место проведения: Центр культуры ТГУ, начало в 12.00.

Концерт «Орган и скрипка: золотой альбом»

Место проведения: Храм Покрова Пресвятой Богородицы, начало в 16.00.

В Томске 12 декабря пройдет концерт «Орган и скрипка: золотой альбом». Играют музыканты – доцент Новосибирской консерватории Наталья Багинская и лауреат международных конкурсов Семён Промое. Предрождественская атмосфера храма, его прекрасная акустика и великолепная музыка в программе концерта – всё это сделает вечер незабываемым. Под сводами храма прозвучат сочинения И.С.Баха, Д.Букстехуде, Т.А. Витали, Ф.Шуберта, Й.Райнбергера, Г.Пуньяни-Ф.Крейслера. Место проведения: Храм Покрова Пресвятой Богородицы, начало в 16.00.

Фестиваль «Хрустальный Томск»

С 12 декабря стартует фестиваль «Хрустальный Томск».

С 12 декабря стартует фестиваль «Хрустальный Томск». Темой седьмого традиционного фестиваля ледовых скульптур в Томске в этом году станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», поскольку ранее 2022 год в России был объявлен Годом народного искусства. 32 мастера из разных уголков России в течении недели будут вырезать изо льда скульптуры по своим эскизам, посвященным многонациональной культуре Томска. Работы участников будут украшать площадь Новособорную и радовать томичей до самой весны.