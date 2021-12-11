В Томске главному специалисту по комплектации готовы ежемесячно платить 120 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата работников томских организаций, по данным Томскстата, составляет 49 тысяч 187 рублей. Фото: Александр БОЙКО

Хорошие новости для томичей с серьезными карьерными амбициями и высокими зарплатными ожиданиями озвучил сервис SuperJob. Платформа по поиску высокооплачиваемой работы перечислила сферы деятельности в 500-тысячном Томске, где уместно говорить о заработной плате в размере 100 тысяч рублей и выше.

На самой высокой строчке высокооплачиваемых работ в декабре 2021 года в областной столице − главный специалист по комплектации, которому готовы платить 120 тысяч рублей. Такой специалист необходим некой российской компании, занимающейся добычей, переработкой и транспортировкой природного газа, сообщает источник.

Более скромное вознаграждение – от 80 до 100 тысяч рублей – предлагают разработчику Frontend React в компании по разработке web-приложений. Работодатель обещает возможность трудиться на удаленке и максимальную помощь в освоении новых навыков.

От 70 тысяч рублей готовы платить в Томске управляющему торговым центром. Приветствуется опыт работы в коммерческой недвижимости на аналогичной позиции. Такую же зарплату обещают и водителю категории E, которого ищут в компанию для перевозки нефтепродуктов по Сибирскому федеральному округу.

Замыкает рейтинг декабря медсестра, которая требуется в стоматологическую клинику. Обещанное вознаграждение – 60 тысяч рублей. В обязанности новой сотрудницы будет входить проведение амбулаторного приема «в четыре руки» с врачом-стоматологом, ведение медицинской документации и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в кабинете.

Среди требований работодателя – «ответственность, такт, сопереживание и доброта», а также сертификат или аккредитация медсестры любого профиля.

Работа может быть малооплачиваемой, при этом статусной и престижной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь новости не очень хорошие.

Согласно официальным данным Томскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников томских организаций в период с января по сентябрь 2021 года составляет 49 тыс. 187 рублей. Но это лишь цифры на бумаге, в данном случае, на мониторе компьютера.

Нельзя, основываясь на этой информации, сделать вывод, что все работающее население Томска и области ежемесячно получает по 49 тысяч рублей.

Средняя зарплата считается по общей и довольно простой методике. Фонд начисленной зарплаты всех работников (и рабочих, и топ-менеджеров) всех видов экономической деятельности (от нефтедобычи и IT до торговли) во всех регионах России складывают, а затем делят на среднесписочную численность всех работников.

Увы, на томском рынке труда до сих пор есть вакансии с зарплатой, вызывающей чувство глубокого недоумения – 16 600 рублей, 17 200 рублей... Как прожить на такие деньги? Почему работодатель считает возможным предлагать электромонтеру по ремонту и монтажу кабельных линий ежемесячное вознаграждение в сумме 18 тысяч?

Продавцу-консультанту до вычета НДФЛ предлагают 23 тысячи рублей. Зарплата оператора в сервисном центре предусмотрена в размере 17 тысяч. В районах Томской области и с работой, и с вознаграждением за нее ситуация еще более печальная.

К интересной работе порой приходится пробиваться через устойчивые стереотипы. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Все работы хороши, выбирай на вкус!», – написал Маяковский в 1928 году. Спустя почти 100 лет, увы, понимаешь, что это далеко не так. Хорошо быть, оказывается, главным специалистом по комплектации, а оператором в сервисном центре как минимум невесело из-за тотальной нехватки денег.

В завершение – о необычной вакансии, размещенной на этой неделе на одной из российских платформ по поиску работы. Томский оператор недвижимости ищет... помощника чародея.

Соискатель должен обладать активной жизненной позицией и ярко выраженными лидерскими качествами. Работодатель предлагает гибкий пятидневный график, стремительный карьерный рост, интенсивное специализированное обучение и сумасшедшие деньги: 5 000$ – далеко не предел, сказано в объявлении.

Для справки: в 2021 году в России МРОТ составляет 12 792 рубля, с января 2022-го минимальный размер оплаты труда увеличится до 13 890 рублей в месяц.