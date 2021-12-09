Почем «квадрат»: в Томской области с января нормативная стоимость жилья вырастет до 69,7 тыс. рублей

С нового года средняя цена квадратного метра в Томской области согласно приказу Минстроя вырастет существенно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нормативная стоимость жилья – понятие официальное. Этот показатель используется при расчете различных социальных выплат гражданам на приобретение или строительство жилья либо при закупке квартир для переселения людей из ветхого и аварийного фонда.

Цену квадратного метра жилой площади в каждом регионе ежеквартально утверждает Минстрой России. В частности, для Томской области норматив сегодня составляет 51,4 тыс. руб. В целом в IV квартале 2021 года по стране эта цифра варьировалась от 74,7 тыс. руб. за «квадрат» в Москве до 33,9 тыс. в Дагестане, что объясняется скорее объективными условиями.

Цифры против реальности

Прежнюю методику расчета российские застройщики справедливо критиковали за несоответствие рыночным реалиям и уровню себестоимости строительства. Особенно критика усилилась на фоне коронавирусных ограничений и резкого удорожания стройматериалов.

Томская область как раз оказалась в числе регионов, где стоимость жилого «квадрата» по федеральному нормативу безнадежно отстала от реалий рынка недвижимости, включая и новостройки, и «вторичку».

Напомним, еще в октябре заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто заявил, что в Томске цены на квадратный метр жилья выросли до 80-100 тыс. руб. Причинами этого стали рост цен на стройматериалы и нехватка на рынке недвижимости того количества квартир, которое бы удовлетворило существующий спрос.

Нормативная стоимость используется при расчете соцвыплат, связанных с приобретением или строительством жилья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Представление о реальной ситуации в сфере жилой недвижимости, хотя бы усредненное, дает информация Томскстата. Так, на первичном рынке средняя цена квадратного метра жилья в III квартале 2021 года (более свежих цифр пока нет) составила 73 465 руб., на вторичном – 65 855 руб.

В новостройках дороже всего оценивались квартиры в монолитных домах – 92 230 руб. за «квадрат», тогда как в кирпичных – 68 439 руб. На вторичном рынке, напротив, именно в кирпичных многоэтажках наблюдалась наибольшая цена – 68 016 руб.; в монолитных она составила 61 525 руб. за квадратный метр.

Надо учитывать, что для расчета средних цен на рынке жилья по Томской области статведомство использует данные по городам Томск, Северск и Асино. Поэтому цифры по региону в целом фиксируются более низкие, чем собственно в областном центре.

Расчет: сложить и поделить

Итак, Минстрой России предлагает утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на I полугодие 2022 года в размере 70 599 руб.; это на 27% выше, чем сейчас (55 720 руб.).

Регионами с наиболее высокой стоимостью жилого «квадрата» останутся Москва (265 805 руб.) и Санкт-Петербург (162 963 руб.), на третьем месте Сахалинская область (116 554 руб.). Дешевле всего в министерстве оценили квадратный метр для Ингушетии (42 184 руб.) и Оренбургской области (42 370 руб.).

В Томской области в I квартале 2022 года цена «квадрата» по проекту приказа Минстроя достигнет 69 690 руб. Для Сибирского федерального округа средняя рыночная стоимость составит 69 138 руб., при этом по регионам вырастет от 21% до 76%. Самый высокий норматив установлен для Республики Тыва (95 636 руб.), самый низкий – для Омской области (60 328 руб.).

В Томске цена жилого «квадрата» по федеральному нормативу безнадежно отстала от реалий рынка недвижимости. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья впервые определены по новой методике, сообщается в официальном телеграм-канале Минстроя. Расчет основан на средневзвешенной цене «квадрата» общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках (исключение – Дальний Восток, где средняя рыночная стоимость помещения устанавливается по первичному рынку).

Новая методика призвана обеспечить соответствие нормативной и рыночной цены квадратного метра, отметил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

– По новым расчетам мы получили показатели, максимально приближенные к рыночным, – сказал он. – Это позволит наиболее точно отражать стоимость при расчете размеров социальных выплат для приобретения и строительства жилья, а, значит, сделает этот механизм поддержки граждан более точным и справедливым.