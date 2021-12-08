Продукция томской эко-фабрики «Сибирский кедр» покоряет Европу и соблазняет Китай

Полезные и вкусные дары Сибири завоевывают любовь в разных уголках планеты. Фото: предоставлено ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр».

Мода на осознанное потребление повышает во всем мире спрос на экологически чистые продукты. Но не все, что считается вкусным и полезным в одной части света, доступно жителям других стран. Например, кедровый орех, который издавна считался на Руси одним из самых известных сибирских лакомств, почти незнаком Европе.

Однако в последние годы ситуация меняется, и экопродукты с необычными для иностранцев названиями постепенно появляются на полках магазинов Германии, Италии, Швейцарии и других европейских стран. Как ни удивительно, эта тенденция возникла в разгар пандемии, вопреки всем ограничениям и таможенным барьерам, а проводником новых вкусов стала томская компания «Сибирский кедр».

Гость из сибирской тайги

В самом Томске продукцию эко-фабрики «Сибирский кедр» знают уже больше 20 лет. Когда-то это была небольшая компания, которая занимала площадь всего в 50 квадратных метров и занималась сбором и переработкой дикоросов. Сегодня это настоящий флагман среди переработчиков ядра кедрового ореха и самый перспективный экспортер экопродукции в Сибири.

Сейчас эко-фабрика «Сибирский кедр» состоит из семи цехов, а производство сертифицировано по международному стандарту ISO 22000-2007. Фото: предоставлено ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр».

Конфеты с кедровым орехом, ягодная пастила и мармелад, крем-мед, травяные напитки, орехово-фруктовые батончики - это лишь самые известные лакомства из уникального списка в 300 наименований натуральных продуктов. Сейчас фабрика состоит из семи производственных цехов, где на площади в 4,2 тыс. квадратных метров расположены 30 единиц современного оборудования. Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 22000-2007, недавно получен европейский органический сертификат.

- Мы начали целенаправленно заниматься экспортом с начала 2020 года. Как известно, это был не самый простой период с точки зрения бизнеса, и тем не менее всего за один год нашей команде удалось совершить настоящий прорыв в выходе на зарубежные рынки, - рассказывает Ольга Штрассер, руководитель отдела экспорта ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр».

Первые появления продукции «Сибирского кедра» были тестовыми, требовалось понять готовность зарубежных потребителей к новому лакомству. Но вскоре сформировалась стабильная база постоянных покупателей.

- На данный момент примерно 90% объема нашего экспорта составляет ядро кедрового ореха, - поясняет Ольга Штрассер. - Но, несмотря на небольшую долю экспорта остальной продукции, спрос на нее постоянно растет. У кедровых конфет, варенья с сосновой шишкой и кедровым орехом, травяных чайных напитков и другой продукции уже появились свои поклонники среди русскоязычной аудитории в зарубежных странах.

Сегодня значительная доля экспортных отгрузок «Сибирского кедра» уходит в страны Евросоюза. Компания регулярно поставляет продукцию в 15 стран мира: в Германию, Латвию, Литву, Эстонию, Испанию, Италию, Кипр, Чехию, Словению, Хорватию, Финляндию, Швейцарию, Швецию, Нидерланды и Южную Корею. Недавно томские кондитерские изделия впервые появились и в США, а следом был заключен контракт с новым покупателем из Румынии. Таким образом, география, как и объем поставок компании, постоянно растет. Только за первую половину 2021 года экспорт превысил весь годовой объем 2020-го почти в два раза, достигнув доли в 30% от общей массы продукции.

- Конечно, бывшие соотечественники, живущие ныне за границей, являются своеобразной «точкой входа» наших товаров на новые рынки, - поясняет Ольга Штрассер. - Но впоследствии русскоязычные граждане постепенно знакомят с уникальными лакомствами и остальное население. Со своей стороны мы также ищем способы адаптации нашей линейки к вкусам европейцев и жителей других регионов. Никакое маркетинговое исследование не способно со стопроцентной гарантией сказать, будет ли ваш продукт востребован аудиторией, поэтому спрос исследуется в тестовом режиме.

Экомир от Китая до Америки

Экспортные успехи компании не остаются без внимания: «Сибирский кедр» победил в региональном конкурсе «Экспортер года 2020» среди предприятий из сферы АПК. Также он занял первое место в конкурсе «Экспортер года» по Сибирскому федеральному округу и второе место в той же номинации среди всех МСП России. Кстати, за победу в региональном этапе конкурса «Сибирский кедр» получил от томского Центра поддержки экспорта софинансирование участия в Международной выставке пищевой промышленности SIAL Middle East 2021, которая проходит в ОАЭ с 7 по 9 декабря.

Следует пояснить, что одной из причин небывалого роста экспортной активности компании стало тесное взаимодействие с государственными институтами развития бизнеса.

- Эко-фабрика уже давно сотрудничает с Центром поддержки экспорта и Российским экспортным центром (РЭЦ), - рассказывает Ольга Штрассер. - Недавно мы участвовали в крупнейшей выставке пищевой промышленности ANUGA в городе Кельн (Германия), что стало возможным также благодаря поддержке РЭЦ и его программы софинансирования участия в международных выставках. В Германии мы презентовали ядро кедрового ореха, кедровое масло и различные виды кондитерских изделий из дикоросов - шоколадные конфеты с кедровым орехом, мармелад, ягодную пастилу, чайные травяные напитки, крем-мед, ореховые пасты и орехово-фруктовые батончики. Выставка прошла с большим успехом, мы провели около 50-ти переговоров с потенциальными покупателями и по итогам участия уже произвели первые отгрузки клиентам в ЕС, в том числе новым покупателям.

Компания «Сибирский кедр» на крупнейшей выставке пищевой промышленности ANUGA в Германии. Фото: предоставлено ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр».

- Помимо этого мы приобретаем первый положительный опыт работы на электронных площадках, - продолжает собеседница. - В частности, мы заключили соглашение с Центром поддержки экспорта и с его помощью разместили свою продукцию на крупнейшей платформе российских товаров в Китае Epinduo. К сожалению, торговля в КНР сейчас развивается не так активно, в частности, из-за пандемии и дополнительных ограничений в виде закрытых границ. Но мы не теряем надежд вскоре закрепиться и на китайском рынке.

В планах на наступающий 2022 год у «Сибирского кедра» - дальнейшее развитие экспортных продаж, как посредством электронной торговли на международных торговых площадках, так и при помощи освоения новых рынков, увеличения объема поставок действующим партнерам и продвижения продукции.

Компания «Сибирский кедр» на международной выставке пищевой промышленности SIAL Middle East 2021 (ОАЭ). Фото: предоставлено ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр».

По словам Ольги Штрассер, компания намерена продолжать тесное сотрудничество с РЭЦ и Центром поддержки экспорта: в следующем году уже запланировано участие продукции «Сибирского кедра» в крупной международной выставке. А это значит, что полезные и вкусные дары Сибири найдут дорогу к новым потребителям, завоевывая любовь в разных уголках планеты.

Справка: Центр поддержки экспорта действует на базе НО ФРБ при содействии администрации Томской области, Минэкономразвития России и АО «Российский экспортный центр» в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства.

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