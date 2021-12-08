Не бойтесь жаловаться: что делать томичам, если коммунальщики не выполняют свои обязанности

В ЖКХ важно равновесие, когда жильцы регулярно платят, а коммунальщики исправно выполняют свои обязанности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самая частая проблема в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по мнению жителей, – неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт дома. Во всяком случае, именно с подобными вопросами чаще всего обращались россияне на горячую линию НП «ЖКХ Контроль» в третьем квартале 2021 года. Выросла, кстати, и доля жалоб на качество коммунальных услуг.

Примерно такая же картина складывается в Томской области. Как следует из ответа регионального департамента ЖКХ и госжилнадзора на запрос «КП-Томск», большинство обращений жителей касается нескольких проблем. Это нарушение правил содержания и ремонта жилых домов (27% жалоб), нарушение уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами (25%), а также вопросы, связанные с порядком начисления и оплаты за услуги ЖКХ (22%).

Кстати, всего в 2020 году в профильный департамент от томичей поступило 7 137 обращений, на 23 ноября 2021-го – 6 568.

На вопрос редакции о том, как департамент ЖКХ и госжилнадзора реагирует на жалобы и обращения жителей, специалисты пояснили, что «виновные в нарушении норм законодательства лица привлекаются к административной ответственности». Увы, конкретных примеров ведомство не привело.

Прокуратура – конечная инстанция

Что ж, предлагаем вместе с экспертами АНО «Роскачество» разобраться, кто за что отвечает в сфере ЖКХ и как действовать обитателям многоквартирных домов в случае разнообразных жилищно-коммунальных неурядиц.

Ответственность за обеспечение дома всеми коммуникациями, услугами, своевременное исправление всех неисправностей зависит от выбранного способа управления домом и лежит на соответствующих лицах или организациях, например, на товариществе собственников жилья (ТСЖ) или управляющей компании (УК).

Увы, состояние многих жилых домов в нашем регионе таково, что о качественных услугах можно лишь мечтать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющая компания – а это наиболее часто встречаемый способ управления – отвечает за общедомовое имущество. Туда и следует обращаться в тех случаях, когда проблема связана с коммуникациями, относящимися ко всему дому. В обязанности УК также входит заключение договоров с коммунальными службами.

– Если управляющая компания не исполняет свои обязанности, напишите жалобу в двух экземплярах на имя руководителя УК. Одна копия останется у вас, другая – в администрации компании. На копии должны проставить дату принятия жалобы и подпись ответственного сотрудника, входящий номер как подтверждение, что вашу жалобу приняли в работу, – советует юрисконсульт отдела по защите прав потребителей АНО «Роскачество» Игорь Поздняков. – Срок ответа зависит от темы поступившего обращения, как правило, не более 10 рабочих дней.

Если ответа не последовало, попробуйте обратиться в жилищную инспекцию. После обращения УК могут обязать исполнить свои обязанности (например, выдадут предписание).

Если решение вопроса затягивается, можно также обращаться в прокуратуру или суд с требованием разрешить ситуацию в вашу пользу. Вы можете требовать компенсации, особенно в тех случаях, когда неисправность создавала опасную ситуацию для всех жильцов.

Кроме того, если неисправность устраняли долго, стоит потребовать перерасчет ежемесячной платы за ту услугу, которую жильцы не получали в полном объеме.

По нормативам – значит, быстро

Эксперты Роскачества уточняют, что коммунальщики должны устранять те или иные неисправности согласно нормативам. Например, аварийные ситуации на трубопроводах и их сопряжениях – немедленно. Неисправности лифта устраняются не более суток, неполадки в мусоропроводах, а также течи в водопроводных кранах и кранах сливных бачков в унитазах – одни сутки. Чтобы устранить отслоение штукатурки потолка в помещениях общего пользования в доме, отводится 5 суток, на неисправности в освещении общедомовых помещений – 7 суток.

Имейте в виду: если без видимой причины сроки ремонта не соблюдаются, это повод для жалобы в УК или руководство аварийных бригад.

Юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества подчеркивает: управляющая компания должна обращаться в аварийные службы, если наблюдаются проблемы с трубопроводом, неисправность электрооборудования и газоснабжения.

– Выезд бригады аварийной компании бесплатный. Исключения – те случаи, когда авария происходит в квартире одного из жильцов и не связана с общедомовым имуществом, или неприятность случается в доме, где установлено непосредственное управление и договор не заключен, – подытожил специалист. – Если договор заключен, то аварийно-диспетчерская служба должна проинформировать о планируемых сроках исполнения заявки в течение получаса.

По нормативам протечки в водопроводных кранах и сливных бачках сантехники обязаны устранить за одни сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожалуй, вывод из сказанного можно сделать следующий: коммунальное благополучие, так или иначе, находится в руках самих жильцов. Но только активных, тех, кто не боится защищать свои права, пусть даже для этого нужно собирать «бумажки» и писать жалобы.