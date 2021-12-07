Уходящий год не стал рекордным, но жители Томской области голодать точно не будут

Аграрии Томской области в этом году собрали хороший урожай зерновых культур Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Ноябрь – это месяц, когда сельхозпроизводители Томской области уже завершили страду и подводят итоги уборки урожая. И то сказать, нет смысла выковыривать из-под снега то, что осталось после завершения кампании на полях. Томскстат опубликовал статистические результаты сбора урожая во всех категориях хозяйств по ситуации на 1 ноября 2021 года.

Собран хороший урожай зерна

По данным Томскстата, зерновых и зернобобовых культур в Томской области намолочено 439,7 тыс. тонн (в первоначально-оприходованном весе). Это на 2,4% меньше, чем на 1 ноября прошлого года. Но если посмотреть статистику по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур за несколько лет, то становится очевидным, что прошлый год выделялся и был рекордным. Успешно провести жатву тогда местным аграриям помогла погода.

В последние годы в категории зерновых и зернобобовых сельхозкультур фиксируется постепенный рост урожаев, хотя были и падения. Такие вот «качели»… Все же урожайность во многом зависит от природных условий.

Еще в конце октября обладминистрация сообщила, что хозяйства региона намолотили более 445 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Интересно, что данные Федеральной службы статистики и областной власти не совсем совпадают. Урожайность зерновых в 2021 году в регионе была названа рекордной – 27 центнеров с гектара. По словам замгубернатора Андрея Кнорра, который курирует отрасль, области удается удерживать высокие темпы уборочной кампании за счет технического перевооружения и переброса техники из хозяйств, завершивших работу, на помощь коллегам, продолжавшим тогда уборочную.

Заметим, что хозяйства страны в этом году не могут похвастать рекордным урожаем зерновых. По данным Минсельхоза, аграрии России к 22 ноября собрали 125,4 млн тонн зерна в бункерном весе. Ориентировочно сбор зерна в чистом весе в 2021-м составит более 123 млн тонн. Окончательные итоги специалисты подведут позже.

Стоит напомнить, что в прошлом году в РФ собрали в чистом весе 132,9 млн тонн зерна. По данным Росстата, это оказалось на 9,7% больше, чем в 2019 году – 121,2 млн тонн, а урожай стал вторым по величине в истории новой России. Рекорд был поставлен в 2017 году, когда было собрано 135,5 млн тонн зерна.

Картофель – «второй хлеб»

Картофеля в Томской области, по данным Томскстата, накопано 99,7 тыс. тонн. Это на 3,1% больше, чем на 1 ноября прошлого года. За последние несколько лет показатели валовых сборов «второго хлеба» в регионе находятся примерно на одном уровне, колебания не слишком велики. А рекордным по урожаю картофеля оказался упомянутый выше 2017 год.

Любопытно, что в стране в этом году посадки картофеля сократились и, по информации Росстата, составили 1,13 млн гектаров. Причем более 76% этих площадей, или 0,86 млн гектаров, приходится на частные посадки россиян.

Конечно, окончательных итогов «битвы за урожай» еще нет. Однако исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая уже дала свою оценку. Она сообщила, что в текущем году урожай картофеля оказался «не самым лучшим», что привело к росту цены на него. Ее слова приводит агентство «Прайм».

С января по 18 октября цены на картошку выросли, по данным Росстата, почти на 44%, но это во многом естественный процесс. Эксперт отметила, что из-за пандемии нового коронавируса возник дефицит удобрений. Она полагает, что это приведет к росту цен на овощи.

Впрочем, с ней не согласны другие специалисты. Они отмечают, что многие россияне, которые привыкли закупать этот овощ мешками и хранить картофель где-то «в закромах», запасы уже сделали. Остальные будут покупать в магазинах не так много, по мере необходимости. Ажиотажного спроса эксперты не ожидают. А сезонное подорожание всех овощей традиционно начнется в начале следующего года.

Кроме того, нынче в Томской области с площади 156,7 гектара собрано 7 309 тонн капусты. Урожайность составила 466,4 ц/га. В сравнении с осенью прошлого года урожай капусты вырос почти на 29%.

Мясо свиней и курятина составляют основу рациона многих томских семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свиней стало больше, коров – меньше

По данным Томскстата, показатели, достигнутые в животноводстве, выглядят следующим образом. В хозяйствах всех категорий на 1 ноября 2021 года поголовье крупного рогатого скота составило 76,6 тыс. голов, свиней – 268,3 тыс., птицы – 4517,4 тыс. голов.

По сравнению с 1 ноября 2020 года поголовье свиней увеличилось на 3,8%. В то же время поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 5,2%, птицы – на 1,6%. Между прочим, это частично сказывается и на ценах. Как известно, в Томской области – самая дорогая говядина в Сибири! С другой стороны, за январь-октябрь текущего года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 133,8 тыс. тонн. А это на 4,4% больше, чем за январь-октябрь 2019-го.

Картина с собственным производством продуктов в регионе неоднозначная. Так, валовой надой молока снизился за этот период на 1,5% и составил 122 тыс. тонн. Ранее сообщалось, что в Томской области за девять месяцев хозяйства надоили 110 тыс. тонн молока. Одна фуражная корова в среднем давала 5 855 кг. А вот производство яиц возросло на 3,9% и составило 102,4 млн штук.

Томская область быстро наращивает производство сыров Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сыры не варит только ленивый…

Есть один молочный продукт, который показывает настоящие рекорды. За последние семь лет производство сыров в России увеличилось вдвое. Связано это в основном с остановкой импорта данного продукта после введения санкций. Однако качество собственных сыров оставляет желать лучшего. Эксперты отмечают, в частности, что в молоке российских коров хватает антибиотиков.

В Томской области производство сыра за пять лет выросло в 25 раз. С начала 2021 года в регионе изготовлено 226,2 тонны этого продукта. При этом каждый четвертый килограмм (49 тонн) произведен в ремесленных сыроварнях. Томские компании выпускают около 85 наименований сыров (в 2015 году их было только пять).

Производством сыров в области активно занимаются два крупных пищевых молокоперерабатывающих предприятия – «Деревенское молочко» и «Томское молоко», а также более 40 фермеров и предпринимателей.

Итак, если минувшая уборка урожая в Томской области и не дала рекордных результатов, то на местном рынке продовольствия, скорее всего, это никак не отразится. Томские магазины полны съестных товаров из разных регионов России, из Беларуси и других стран.