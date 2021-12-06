Коронавирус в Томске 6 декабря 2021 года – заболеваемость в регионе уверенно идет на спад

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 194 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 41 404, число умерших – 637. Фото: Ксения Высотина

На 6 декабря в Томской области общее число заболевших составило 57 201 человек. За сутки было выявлено 215 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 194 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 41 404, число умерших – 637.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 26,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,92.

В коечном фонде свободно 26,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,92. Графика: яндекс.ру

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора пока продлен бессрочно. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 445,1. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа.