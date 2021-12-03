Коронавирус в Томске 3 декабря 2021 года: облдума поддержала закон о QR-кодах, в суде рассматривается иск жителей против их введения

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 216 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 40 794, число умерших – 635 (+1 за сутки). Фото: сайт мэрии Томска.

С начала пандемии в Томской области общее число заболевших на 3 декабря составило 56 539 человек. За минувшие сутки было выявлено 227 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 216 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 40 794, число умерших – 635 (+1 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 27,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,94 по состоянию на текущие сутки. Графика: Яндекс.ру

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора с 1 декабря продлен бессрочно. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 456,7.

В регионе продолжается прививочная кампания. В четверг, 2 декабря, в Томске начал работу новый мобильный пункт вакцинации от СОVID-19 и гриппа в торговом центре «Смайл Сити» (ул. Учебная, 48 д). Он открыт со вторника по пятницу с 14.00 до 18.30, в субботу - с 11.00 до 18.30, в воскресенье - с 11.00 до 15.00, уточнили в оперштабе. В областном центре теперь, в общей сложности, действует 13 мобильных пунктов вакцинации. Прививку можно поставить и в поликлинике по месту прикрепления. Потребуется паспорт и СНИЛС.

За введение QR-кодов в общественных местах проголосовали депутаты, в суде идет рассмотрение гражданского иска "против"

Большинство депутатов Законодательной Думы Томской области (ЗД ТО) в четверг путем заочного голосования поддержало предложенный правительством РФ законопроект о введении обязательных QR-кодов при посещении общественных мест. Об этом сообщили в областном парламенте.

Напомним, Госдума РФ планирует в декабре рассмотреть законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест. Этому предшествует обсуждение проекта в регионах. 30 ноября документ одобрил правовой комитет облдумы большинством голосов, сочтя его актуальным и не противоречащим Конституции. А уже 2 декабря прошло заочное голосование всех областных депутатов.

«В заочном голосовании приняли участие все 42 депутата. Результат: «за» – 27 голосов, «против» – 15 голосов, «воздержался» – ноль голосов. С перевесом в 12 голосов депутаты регионального парламента федеральную инициативу поддержали», – сказано в сообщении.

Против законопроекта на заседании правового комитета ЗД ТО 30 ноября выступали представители фракций ЛДПР, КПРФ, партий «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Ранее группа инициативных томичей выступила против нововведений, медицинское сообщество открытым письмом в областную Думу поддержало законопроект.

Группа инициативных томичей выступила против введения QR-кодов в общественных местах, сочтя это нарушением своих конституционных прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что рассмотрение иска жителей региона против введения QR-кодов при посещении ряда общественных мест (с 8 ноября их требуют предъявлять в кафе, ресторанах, театрах, концертных залах, в музеях, библиотеках, спортивных учреждениях, парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров, гостиниц и кинотеатров) началось в пятницу в Томском областном суде. Как сообщила юрист Елена Волосожар, составитель иска, 4 762 жителя региона подписались под документом. В ходе досудебной подготовки иск скорректировали: в нем были уточнены требования и представлены новые доказательства. Ответчик – администрация региона.

В облсуд заявление поступило 10 ноября. Следующее заседание по данному делу назначено на 10 декабря.