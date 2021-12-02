В Томске состоялся юбилейный шоу-показ Межрегионального конкурса дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода»

Межрегиональному конкурсу «Особая мода» исполнилось 10 лет! Фото: Ксения Высотина

В среду, 1 декабря, в Большом концертном зале томской филармонии прошел Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода». В этом году в нем приняли участие более 15 дизайнеров. «Комсомольская правда -Томск» подготовила фоторепортаж с шоу-показа.

Фото: Ксения Высотина

Конкурс «Особая мода» традиционно проводится в Томске в декаду инвалидов – с 1 по 10 декабря.

- Впервые показ проходил в филармонии. Очень хорошо сработали ведущие. Был хороший свет, живой звук, лучшие музыканты. Ну и конечно же, интересные коллекции дизайнеров. Ведь главная задача конкурса, всего шоу - это показ дизайнерских коллекций. И, как всегда, модели "Особой моды" были на высоте, - отметил один из организаторов мероприятия Евгений Работкин.

Фото: Ксения Высотина

В мероприятии ежегодно принимают участие как профессиональные модели, так и любители, с особенностями здоровья и без таковых: инклюзивный подход – одна из особенностей конкурса, которой придерживаются организаторы на протяжении всего его существования.

Фото: Ксения Высотина

В показе принимали участие модели единственной в России «Школы моделей с инвалидностью».

Фото: Ксения Высотина

Конкурс стал прекрасной возможностью для дизайнеров и студентов, производителей одежды заявить о себе и предоставить свои работы широкой аудитории.

- В этом году в конкурсе приняли участие дизайнеры из Республики Алтай, Новосибирска, Бердска, Красноярского края, Томска и Томской области. У нас уже несколько лет 60 процентов участников иногородние, - говорит Евгений.

Фото: Ксения Высотина

В 2021 году прошедший показ был особенно праздничным, ведь Межрегиональному конкурсу «Особая мода» исполнилось 10 лет!

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина