Уволен томский кондуктор, куривший на рабочем месте

Согласно букве закона, курение в общественном транспорте в России запрещено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томска годами жалуются на отсутствие кондукторов в маршрутных автобусах, курсирующих в областном центре. Как правило, градус недовольства обостряется в период повешения стоимости проезда в маршрутках. Власти заявляют, что повысят цены, как только в каждом автобусе будет работать кондуктор. На практике этого не происходит, тем не менее, стоимость проезда растет.

Недавний инцидент в одном из маршрутных автобусов показал, что наличие кондуктора в салоне далеко не всегда благо для пассажиров.

В социальных сетях Томска появился эмоциональный пост местной жительницы, которая с возмущением описала увиденное в маршрутном автобусе №37.

Автор поста утверждает, что кондуктор курил прямо на рабочем месте, то есть в салоне автобуса, который двигался по маршруту.

Томичка обратилась в Центр организации и контроля пассажироперевозок с жалобой, снабдив претензию фотографией, сделанный на мобильный телефон.

Вслед за ней в Центр обратилась «КП-Томск», чтобы получить комментарии относительно инцидента.

В Центре организации и контроля пассажироперевозок нам ответили, что 22.11.2021 к ним действительно поступила жалоба пассажира о ненадлежащем качестве оказания услуг пассажирских перевозок муниципальным маршрутом №37.

Кондуктор во время исполнения своих служебных обязанностей курил сигарету. Нарушение было установлено пассажиром в отношении кондуктора автобуса с госномером К373ОН70.

После получения жалобы, специалисты Центра за разъяснениями обратились к перевозчику, было проведено внутреннее разбирательство.

Водитель получил выговор, с ним проведена разъяснительная беседа о ненадлежащем осуществлении пассажироперевозок.

Кондуктора наказали строже. Прежде всего, он написал объяснительную, а затем с ним расторгли трудовые отношения, проще говоря, уволили.

Томичка обратилась в Центр организации и контроля пассажироперевозок с жалобой на действия кондуктора. Фото: Светлана Макеева

На всякий случай напомним, Федеральным законом №15 от 23 февраля 2013 г. определены места, где курение категорически запрещено. В число таких территорий входит и общественный транспорт. В частности, автобус. Причем, курить в салоне автобуса запрещается и в процессе его движения (с людьми или без), и при посадке-высадке пассажиров, и в момент нахождения в гараже или на стоянке.