На базе муниципального предприятия «ЕРКЦ г. Томска» создан Центр организации капитального ремонта

Центр поддержки владельцев специальных счетов в организации капитального ремонта многоквартирных домов Томской области (таково его полное название) создан весной 2021 года на базе УМП «ЕРКЦ г. Томска». Это муниципальное предприятие, задействованное в сфере ЖКХ областного центра, занимает ведущие позиции в своем сегменте работ.

Заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов поясняет:

- Задача центра - помогать собственникам квартир в домах, где взносы на капитальный ремонт собираются на специальных счетах, организовать своевременный и качественный ремонт.

Олег Тернов, директор УМП «ЕРКЦ г. Томска», рассказывает:

- В создании Центра организации капитального ремонта приняли участие департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Фонд капитального ремонта Томской области, Томский союз собственников жилья и УМП «ЕРКЦ г. Томска». За время работы уже проведено четыре семинара, которые посетили более 90 участников, проведены выездные консультации более чем в 20 многоквартирных домах. Заключены договоры с несколькими многоквартирниками, в течение лета на этих объектах при помощи центра выполнены работы по капремонту. Владельцы спецсчетов положительно отзываются о перспективах сотрудничества с нашим центром.

По словам Владимира Бузмакова, замдиректора УМП «ЕРКЦ г. Томска» по организации капремонта, суть сотрудничества заключается в следующем:

- Как известно, владельцы спецсчетов должны сами заботиться о проведении капремонта в своем доме, но зачастую не знают, как это сделать. Ведь хотелось бы не ошибиться с выбором подрядной организации, нужно определиться, какой именно ремонт проводить, например, что чинить - крышу, трубы, лифтовое оборудование или благоустраивать подъезд с фасадом и так далее. Помимо этого, возникает масса вопросов юридического характера. В результате в таких домах капремонт может затягиваться на годы. Вместе с тем происходит обесценивание накопленных на счете средств, либо проводится с нарушением законодательства, что влечет перевод дома в «общий котел» с восполнением в полном объеме денежных средств, потраченных нецелевым образом. Наш центр предлагает владельцам спецсчетов заключать договоры на оказание поддержки при проведении капитального ремонта их домов, мы гарантируем качественное и своевременное его выполнение в соответствии с законодательством. А именно, организуем работы по установлению степени износа конструкции дома, поможем в организации общих собраний собственников, подберем нужную подрядную организацию, поможем с выбором материалов, определим сроки ремонтных работ, организуем контроль всех этапов ремонта, оформим необходимые документы и справки, словом, поможем организовать все необходимые для этого мероприятия.

Центр организации капитального ремонта готов помочь в осуществлении капремонта всем собственникам со спецсчетами. Напомним, что собственники помещений МКД могут в любой момент принять решение на общем собрании о переходе на спецсчет, после чего с общего счета на него будут перечислены все накопленные домом средства на капремонт.

- Наиболее активные дома имеют возможность самостоятельно организовывать ремонтные работы. Поэтому необходимо и дальше создавать благоприятные условия для развития института спецсчета, - подвел итог Чингис Цыренжапов.

Телефон горячей линии Центра по организации капремонта при УМП «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска»: 8-909-539-49-99; почта: bva@vc.tom.ru

Адрес: г.Томск, ул. Герцена, 52а, тел. (3822) 90-88-70 (приемная), сайт: https://vc.tom.ru

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