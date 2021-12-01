ВИЧ и СПИД это не одно и тоже: ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, который вызывает заболевание ВИЧ-инфекция. СПИД - это конечная стадия заболевания ВИЧ-инфекция. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита.

Для Томской области этот день имеет особое значение.

По показателю заболеваемости в первом полугодии 2021 года в стране лидировали 26 субъектов федерации, среди них - Томская область. В нашем регионе было зарегистрировано 46,7 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения.

Увы, наш регион входит в число лидеров в другом очень невеселом списке. Томская область относится к числу наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов страны. В этом же списке – Новосибирская область и Красноярский край.

«КП-Томск» обратилась за комментариями в центр «Томск-АнтиСПИД».

Андрей Сасаров – врач – дерматовенеролог отдела профилактики Центра сообщил, что на сегодняшний день в Томской области проживает порядка 14 тысяч ВИЧ – положительных людей; всем им в условиях пандемии коронавируса следует максимально тщательно соблюдать назначенную антиретровирусную терапию. Нарушение приема препаратов может иметь тяжелые последствия.

ВИЧ-инфекция больше не болезнь наркозависимых людей

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

Всемирный день борьбы со СПИДом, объявленный в 1988 году, стал первым международным признанным днем, посвященным охране здоровья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Федерального научного-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДОМ, по состоянию на 30 июня 2021 г. среди граждан Российской Федерации было зарегистрировано 1 528 356 человек с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция».

В Центре отмечают, что ВИЧ-инфекция в России вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Большинство больных, впервые выявленных в первом полугодии 2021 г., заразились при гетеросексуальных контактах (67,3%), а вот доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 28,9%.

Где томичи могут сделать тест на ВИЧ

В Томске как минимум два учреждения долгие годы занимаются лечением и наблюдением за ВИЧ – положительными пациентами.

Это Томский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями и Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь».

Кстати, Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД занял первое место в номинации «Прорыв в профилактике» на Всероссийском конкурсе «Лучший СПИД-центр 2021», который провел Минздрав России.

Центр получил награду за мультиплатформенный комплекс «Проект С.В.И.П.Е.Р.», включающий в себя разные направления профилактики: информационно-профилактические курсы, настольную игру, квесты, мобильное приложение и сайт. Томский проект используется во многих регионах России.

Сасаров Андрей – врач – дерматовенеролог отдела профилактики Центра «Томск-АнтиСПИД» уточнил, что тест на ВИЧ имеет смысл делать не реже одного раза в год, если же ваша жизнь полна рискованных инцидентов, стоит делать анализ чаще, раз в 3 месяца.

Сдать тест можно в поликлинике по месту прикрепления, в платных клиниках, в Фонде «Сибирь-СПИД-Помощь» и так далее.

Куда обращаться ВИЧ-положительным томичам

Если анализ на ВИЧ положительный, обращаться, причем максимально быстро, следует в «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» на ул. Смирнова 5а.

Там удостоверятся в правильности анализа и назначат антиретровирусную терапию, соблюдение которой гарантирует долгие годы жизни.

ВИЧ и COVID-19

В начале пандемии коронавируса, весной 2020 года специалисты Федерального научного-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДОМ заявляли, что у них нет данных о более высокой частоте инфицирования новым типом коронавируса COVID-19 или об особенном течении заболевания у людей, живущих с ВИЧ, по сравнению с другими людьми.

Спустя полтора года после этого заявления, другая структура - российский Фонд «СПИД.ЦЕНТР» - аккумулировала на своем сайте информацию по коронавирусу для ВИЧ-положительных людей.

Согласно этим данным, пациенты с ВИЧ-инфекцией, принимающие терапию, могут заболеть COVID-19.

ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Более того, Всемирная организация здравоохранения просит включить людей, живущих с ВИЧ, в приоритетную группу вакцинации.

С ВИЧ можно жить долго, но в России это непросто

Международным символом борьбы со СПИДом является "красная ленточка" – кусок шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал художник Франк Мур, который умер от СПИДа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодняшний день в мире живет около 36 миллионов человек с ВИЧ, в России - более 1 миллиона. В Томской области ВИЧ-положительных людей более 14 тысяч человек.

С ВИЧ можно жить, можно родить здоровых детей, работать практически в любой сфере, если регулярно принимать лечение - антиретровирусную терапию.

Есть существенный фактор, серьезно снижающий качество жизни ВИЧ – положительных в России в целом и у нас, в Томской области, в частности.

Это страх, что окружающие узнают о диагнозе. И это несмотря на то, что ВИЧ безопасен в быту.

Вирус передается от человека к человеку половым путем, при переливании крови, использовании зараженных шприцев и игл, при родах и грудном вскармливании. Не передается через слюну и слезы, бытовым путем.

Тем не менее, ВИЧ-положительным людям из-за сокрушительных масштабов невежества в стране отказывают в получении тех или иных услуг (чаще всего, в стоматологии и косметологии), могут уволить с работы, могут не принять на работы, возможны проблемы с соседями по подъезду, с родителями одноклассников ребенка и т.д. Детей с ВИЧ – их называют «плюсиками» - выживают из школ и детсадов. Все это очень серьезно отравляет жизнь.