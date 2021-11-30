Что изменится для томичей с 1 декабря 2021 года: перелеты за рубеж, блокировка сайтов и регистрация в ЗАГСе

Провайдеры должны будут бесплатно обеспечить доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год с его переменами еще впереди, ну а сегодня мы сосредоточимся на новациях декабря. Из всего свода российских законов и нормативных документов «КП-Томск» выбрала те, знание которых будет полезно достаточно большому кругу наших читателей.

Социальный интернет: доступ - бесплатный

С 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам услуги по доступу в интернет (исключение - услуги с использованием спутниковых сетей связи), обязаны бесплатно обеспечивать доступ к сайтам, информационным системам и программам, включенным в перечень отечественных социально значимых информресурсов.

Как пояснили в пресс-службе «Ростелекома», для обеспечения доступа абоненту необходимо в личном кабинете активировать опцию «Социальный интернет». Кстати, доступ в личный кабинет предоставляется даже при нулевом или отрицательном балансе.

В список сайтов с бесплатным доступом входят портал госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайты администраций регионов. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков. Список не является окончательным и может корректироваться.

Онлайн-мошенники: право на блокировку

Центробанк с 1 декабря получит право на внесудебную блокировку интернет-сайтов мошенников. Цель - пресечь попытки взлома информационных систем банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций.

Онлайн-мошенники особенно активизировались во время пандемии COVID-19, так как граждане предпочитают получать услуги и сервисы в основном в дистанционном формате. Согласно новым правилам, мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе регулятора во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы.

Как ранее рассказал зампред Банка России Герман Зубарев, интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно (сайты, баннеры, реклама в соцсетях и т. п.) и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт, по итогам первого полугодия 2021 года оказались на втором месте по числу атак: на них пришлось 10% нападений.

Власти разрешили авиаперелеты еще в несколько стран, но это не значит, что там ждут российских туристов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с пятью государствами - Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Бангладеш и Монголией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Бангладеш самолеты будут летать только из Москвы, как и в три латиноамериканские страны. В Монголию предусмотрены рейсы из столицы, а также из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска. Кроме того, власти приняли решение с 1 декабря увеличить число рейсов на таких направлениях как Киргизия, Вьетнам, Италия, Казахстан и Азербайджан.

Добавим, что с 12 декабря Россия планирует возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки (на скоростных поездах «Аллегро», время которых в пути всего 3 часа 27 минут). Оперштаб напоминает о рекомендации россиянам перед поездкой за границу пройти вакцинацию от COVID-19.

До 1 января 2022 года получить услуги Пенсионного фонда России в отделениях можно будет только по предварительной записи. Также получить услуги можно по электронной почте. Временный порядок предоставления госуслуг утвержден постановлением правления ПФР.

В частности, речь идет об установлении страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, ежемесячной денежной выплаты, компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Кроме того, по предварительной записи можно оформить материнский капитал, запросить справку о размере пенсии и т. д.

- Пенсии и иные выплаты будут назначаться на основании имеющихся у ПФР сведений и данных, полученных в ходе межведомственного взаимодействия. Гражданин будет уведомлен о принятом решении. Если понадобится, то ему будет назначено время для предоставления подтверждающих пенсионные права документов, - говорится в пояснительной записке.

Уже с декабря россияне смогут оформить свидетельство о рождении ребенка в ЗАГСе не по месту прописки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Регистрация: в любом российском ЗАГСе

В декабре 2021 года в России начнет действовать экстерриториальный принцип работы органов записи актов гражданского состояния. Например, оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки.

- Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), месту жительства или месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение, - отметил министр юстиции Константин Чуйченко.

Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие записи. Для людей это особенно важно, когда необходимо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или заключении брака.