Коронавирус в Томске 29 ноября 2021 года: медики попросили депутатов поддержать закон о QR-кодах

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 149 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 972, число умерших – 630 (+3 за сутки). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Томской области общее число заболевших на 29 ноября составило 55 095 человек. За минувшие сутки было выявлено 252 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 149 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 972, число умерших – 630 (+3 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 27,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

В коечном фонде свободно 27,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 456,7.

Томские медики: «Нет другого способа остановить пандемию, кроме вакцинации»

В понедельник стало известно о том, что в облдуму поступило открытое письмо представителей медицинского сообщества региона. Главврачи больниц и медицинских центров, занимающихся лечением пациентов от COVID-19, руководители и общественные деятели в сфере здравоохранения попросили депутатов поддержать меры борьбы с пандемией, которые предлагают на федеральном уровне.

В частности, в письме говорится: «Уже почти два года как тысячи врачей день и ночь спасают людей от смертельной болезни. Отсутствие вакцины на первом этапе и недостаточные темпы вакцинации привели к тому, что возникают новые штаммы и модификации инфекции, болеет не только старшее и среднее поколение, но и молодежь, и даже дети. От болезни умирают люди. Многие переболевшие сталкиваются с тяжелыми последствиями болезни».

Авторы открытого письма подчеркивают: врачи работают на износ. Растет уровень профессионального выгорания.

«И конца этому ужасу пока не видно! Нет другого способа остановить пандемию, кроме вакцинации. Нет другого способа убедить людей сохранить свою жизнь и здоровье. Предлагаемые на федеральном уровне ограничения будут стимулировать вакцинацию и оберегать тех, кто прививку уже поставил. В противном случае мы рискуем жизнью и здоровьем всего населения. Пожалуйста, не поддавайтесь популизму. Жизнь и здоровье людей - выше политики!», - сказано в обращении.

Письмо подписали директор Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Вадим Степанов, и.о. ректора Сибирского государственного медицинского университета Евгений Куликов, и.о. генерального директора Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Авхименко, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко, начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, председатель правления Медицинской палаты Томской области, главный врач межвузовской поликлиники Виталий Грахов, главный врач Томской областной клинической больницы Михаил Лукашов, главный врач Томской клинической психиатрической больницы Сергей Андреев, директор территориального Центра медицины катастроф Николай Денисов, главный врач станции скорой медпомощи Николай Родионов, и другие представители медицинского сообщества.

Томские врачи, как и их коллеги по всей стране, работают на износ. Растет уровень профессионального выгорания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперштаба, на 29 ноября первый компонент прививки поставили 467 431 жителей региона, завершили иммунизацию 392 360 человек.

Сколько действует бумажный сертификат о вакцинации, и как его получить

Где можно получить бумажный сертификат о прохождении иммунизации от коронавируса? По информации оперштаба, сертификат доступен в отделах регионального МФЦ. За неделю с момента начала предоставления этой услуги за документом обратилось 5 356 человек. Его выдадут без предварительной записи совершеннолетним гражданам РФ, иностранцам, а также лицам без гражданства либо их законным или уполномоченным представителям.

По словам Игоря Култаева, директора томского МФЦ, жители часто спрашивают о том, когда придет сертификат о вакцинации и сколько будет действовать.

- Если человек привился вакциной «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», то сертификат будет доступен в течение трех дней после финальной прививки. Также в трехдневный срок сертификат с QR-кодом поступит при ревакцинации и для переболевших СOVID-19. Если же привились вакциной «Спутник Лайт», срок начала действия сертификата наступит через 21 день, - рассказал Култаев.

Он также отметил, что услугу можно получить в день обращения заявителя. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ либо паспорт иностранного гражданина), СНИЛС, полис ОМС (при наличии), загранпаспорт гражданина РФ, если необходим сертификат на английском языке. Если обращается представитель заявителя, необходимо взять доверенность в письменной форме и паспорт представителя.

- Сертификат о вакцинации после прививки действует в течение года. Если человек заболел после вакцинации, действие сертификата сокращается до полугода. Также возможно сокращение срока действия в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, - добавили в облздраве.