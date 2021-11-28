Конец футбольного года для «Томи»

В Томске состоялся матч 25-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Фото: Фото автора.

В субботу, 27 ноября, в Томске состоялся матч 25-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Встреча закончилась ничьей 1:1.

Снежный матч

Казалось бы, Сибирь, конец ноября, снегопад, минус 10 на термометре – совсем не футбольная погода. Но именно в таких условиях прошел вчерашний домашний матч «Томи». Кстати, последний в этом году. Под конец игры снег засыпал поле так, что не было видно разметку, да и мяч с трудом просматривался.

Как и ожидалось при такой погоде, матч был тяжелый, с борьбой и с нарушениями правил. Счет открыли гости из Нижнекамска на 36-й минуте, отличился Александр Юшин. «Томь» отыгралась только во втором тайме, как раз не без помощи очередного нарушения правил. На 79-й минуте все тот же Юшин в собственной штрафной сбил Константина Антипова – пенальти. И угадайте, кто вышел в 11-метровой отметке? Правильно, Александр Ставпец. На радость заснеженной публике он сравнял счет – 1:1.

Эти цифры на табло больше не изменились. Последний матч этого года принес в копилку «Томи» еще одно важное очко.

После матча в одном из заведений Томска состоялось официальное закрытие футбольного года, после которого футболисты «Томи» отправятся в отпуск. Фото: Фото автора.

Окончание футбольного года

Через два часа после матча в одном из заведений Томска состоялось официальное закрытие футбольного года, после которого футболисты «Томи» отправятся в отпуск. На вечеринке по этому случаю собрался весь клуб: руководство, тренеры, футболисты, партнеры и болельщики. Последних было мало, а те, кто смог прийти, выиграли пригласительные билеты в социальных сетях «Томи» или непосредственно в перерыве матча против «Нефтехимика».

На мероприятии подвели итоги года, вручили футболистам и болельщикам дипломы в разных номинациях, еще раз посмотрели лучшие голы и лучшие сейвы наших вратарей. Свои речи с благодарностями сказали генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова, главный тренер Сергей Жуков, и.о. мэра города Томска Михаил Ратнер и другие. Конечно же, было отмечено, что Ратнер в своем время также был футболистом и выступал за городской клуб. Жуков же отметил, что Томск – очень футбольный город и тут своя особая атмосфера, он поблагодарил всех болельщиков «Томи», которые при любой погоде приходят на стадион поддержать команду.

Фото: Фото автора.

После этой встречи и таких слов хочется верить, что продолжение чемпионата будет удачным и принесет заслуженные очки в копилку томского ФК.

«Томь» завершила этот год на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Чемпионат теперь возобновится только в марте. До встречи в новом футбольном году!