В томском ТЮЗе 27 ноября состоится премьера спектакля "Книга всех вещей"

Премьерные показы спектакля «Книга всех вещей» состоятся 27 ноября и 2 декабря на сцене ТЮЗа.

27 ноября в Томском ТЮЗе очередная премьера. Режиссер Артем Устинов решил показать томскому зрителю «Книгу всех вещей». В основе постановки произведение голландского писателя Гюса Кейера. Эскиз спектакля стал победителем Лаборатории актуального детского театра, которая проводилась в ТЮЗе в октябре.

О том, как создавался спектакль и что на сцене увидит зритель, «КП-Томск» рассказали артисты Театра юного зрителя.

«Книга всех вещей» - спектакль о девятилетнем мальчике Томасе, который растет в непростой семье, его жизнь полна запретов и ограничений, отец требует строго соблюдать все религиозные обряды и при этом позволяет себе поднимать руку на близких. Но Томас твердо решил: он станет счастливым, и ищет для этого свои рецепты. Он понимает: одно из главных условий счастья - перестать бояться.

- Мы познакомились с интересным режиссером Артемом Устиновым, - рассказала КП актриса Ольга Ульяновская. – И несмотря на то, что спектакль выпускался в достаточно жестких рамках и сроках, репетировать было легко, весело, в удовольствие. Хоть и тема постановки тяжелая. Это история мальчика, его жизни. С самого детства он сталкивается с проблемами в семье, а конкретно с насилием. У него очень жесткий отец. Сейчас, мне кажется, эта тема очень актуальна, у нас много говорят о воспитании детей, что можно и что нельзя делать.

Актриса Ольга Ульяновская.

Несмотря на достаточно мрачное начало спектакля и серьезные темы, а здесь помимо насилия еще затрагиваются вопросы религии и веры, свободы и счастья, «Книга всех вещей» дает надежду на хэппи-энд и не оставляет после себя тяжелого послевкусия.

- Моя героиня – мама мальчика, - продолжает Ольга, - мне сейчас это близко, потому что я тоже мама, во мне роль откликается. Так случилось, что по спектаклю мой настоящий муж (Владимир Хворонов - прим. Редакции) играет моего мужа на сцене. Первый раз у нас такой опыт. Но мой супруг совершенно другой в жизни, а в этом спектакле у него роль тирана. Его жена – моя героиня – в начале прилежная, во всем слушается мужа, но в конце она вырывается из этих оков и понимает, что есть еще другая жизнь. Поэтому я верю в счастливый конец этой истории, что вся семья, объединившись, смогла исправить деспота-отца.

Дебют

Для актера Тимофея Абаскалова этот спектакль – первая большая работа в театре юного зрителя, он играет в «Книге всех вещей» мальчика Томаса. Артист поделился эмоциями по поводу своего дебюта:

- Это моя первая большая работа не только в ТЮЗе, но и в профессиональном театре вообще. Меня просто переполняют эмоции. Я хочу запомнить все, что сейчас происходит. Я все записываю, как и мой персонаж, который фиксирует на бумаге самые важные события своей жизни. Мой герой – необычный мальчик, он воспринимает мир не так, как все вокруг, он пытается все осмыслить по-своему, не принимает чужие шаблоны. Он не фантазер, а мыслитель. Как я уже говорил он записывает все свои мысли, создает некую свою Библию – книгу всех вещей. Томас – мальчик, который хочет быть счастливым, он любит мир вокруг себя и тех людей, которые его окружают. Его главный конфликт - с отцом. Томас любит папу, но не понимает его, не принимает его агрессию.

Актер Тимофей Абаскалов.

«Книгу всех вещей» на сцене ТЮЗа можно было увидеть в октябре этого года, но не как полноценный спектакль, а как эскиз в рамках Лаборатории детского театра. Тимофей рассказал, чем эти постановки отличаются:

- Сейчас в спектакле у нас новые, абсолютно другие, декорации. На Лаборатории у нас было камерное пространство, мы ограждали все стенами. При работе над спектаклем художник Игорь Каневский принес новую идею – открыть пространство. Мы вдохновлялись, кстати, голландскими художниками, на сцене деревья как на одной из картин с библейскими мотивами. Получилась совершенно другая площадка. Но атмосфера осталась прежняя. Я очень благодарен всем моим партнерам и режиссеру, они мне помогали во всем, делились опытом. В целом у нас сложилась безумно творческая и комфортная обстановка, которая перенеслась и в сам спектакль, как мне кажется. Теперь хочется, чтобы и зритель это почувствовал.

Ограничения в театре

Томский ТЮЗ не обошли стороной ограничения. Вход в театр осуществляется строго по qr-кодам.

- Конечно, на нашей работе сказываются ограничения, – делится артистка Ульяновская, - Очень жаль, что некоторые люди хотят прийти на наши спектакли, но не могут. Кто-то пишет недовольные комментарии в социальных сетях. Есть такие, кто вынужден сдавать билеты. Но, к сожалению, такая ситуация и обстановка не только в театре. Мне кажется, что это нужно пережить, подождать и все наладится, относиться ко всему спокойнее. Просто если мы будем ругаться из-за этого, то жить будет еще хуже. В любом случае надо оставаться людьми в первую очередь.

Напоминаем, что премьерные показы спектакля «Книга всех вещей» состоятся 27 ноября и 2 декабря на сцене ТЮЗа