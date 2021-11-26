Коронавирус в Томске 26 ноября 2021 года: количество заболевших сокращается

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 79 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 525, число умерших – 625 (+3 за сутки). Фото: архив "КП"

С начала пандемии в Томской области общее число заболевших на 26 ноября составило 54 837 человек. За минувшие сутки было выявлено 253 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 79 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 525, число умерших – 625 (+3 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 26,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. Графика: yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 468,6.

В регион поступила крупная партия вакцин против COVID-19

Продолжается прививочная кампания от коронавируса. В Томскую область поступила крупная партия вакцин: 31 200 доз препарата «Спутник Лайт» и 24 000 – «Спутник V». Вакцины будут распределены во все медицинские организации региона, в том числе в мобильные пункты, отмечает в пятницу, 26 ноября, облздрав.

В департаменте здравоохранения напоминают: после прививки однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» сертификат появляется на портале госуслуг в течение трех дней после постановки вакцины, но начинает действовать только через 21 день.

- После прививки двухкомпонентной вакциной сертификат появляется также не позднее 3 календарных дней после постановки второго компонента и начинает действовать сразу. После вакцинации первым компонентом пользователю портала госуслуг в личный кабинет приходит уведомление с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений, - поясняют медики.

В Томскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса. Можно прививаться. Фото: Ксения Высотина

Оперштаб уточняет: на дату 26 ноября прививку от коронавирусной инфекции поставили 458 709 жителей Томской области, в том числе 135 619 человек старше 60 лет.

Добавляется, что с начала прививочной кампании в Томскую область, в общей сложности, поступило 600 236 доз вакцины: «Спутник V» – 454 059 доз; «Спутник Лайт» – 117 732 доз; «ЭпиВакКорона» – 22 380 доз; «КовиВак» – 6 065 доз.