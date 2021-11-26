Обучение с увлечением: что с допобразованием в Томске?

Набирает популярность некогда незаслуженно забытая театральная деятельность. Сейчас в 84 школах региона действуют школьные театральные студии.

Значение дополнительного образования для детей трудно переоценить. Бытует даже мнение, что термин «допобразование» не отражает всей его важности. Мол, какое же оно дополнительное, когда зачастую именно занятия в кружке, секции, в «художке» или «музыкалке» определяют будущее ребенка, его профессиональный выбор.

- Термин есть термин, в действительности же государство хорошо понимает роль этой части образования, что отражается в различных программах и проектах, - рассказала директор областного центра дополнительного образования Нина Курасова. - На сегодня основными направлениями развития системы допобразования являются формирование современной инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, выявление, поддержка и развитие талантов и способностей у детей и молодежи.

В 2021 году доля юных томичей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допобразованием, составила 83,4%, это 139 624 человека. И это хороший показатель по сравнению с общероссийскими 76%. Ведь большинство из них имеют возможность осваивать программы дополнительного образования исходя из своих интересов совершенно бесплатно. Способствует этому и финансирование, получаемое Томской областью в рамках национального проекта «Образование». Так, в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (это часть нацпроекта «Образование») было создано 4 485 новых мест в системе допобразования детей, а уже в этом учебном году их количество увеличилось на 13 958 мест. Значит, еще больше детей получат возможность открывать новые знания, пробовать себя в интересном деле или даже выбрать будущую профессию.

В регионе набирает популярность туристско-краеведческое направление, активно развивается экологический туризм.

Нам есть куда расти!

Направлений и форм допобразования много. И робототехника, и экологическое направление знакомы нашим детям уже с детского сада. Наравне с ними набирает популярность некогда незаслуженно забытая театральная деятельность.

- Сейчас в 84 школах региона действуют школьные театральные студии, но мы перед собой ставим задачу расширять это направление. То же можно сказать о школьных музеях и школьных спортивных клубах. К 2024 году эти направления заработают в каждой школе, - пояснила Нина Курасова. - Нам есть куда расти, ведь спортклубы сейчас действуют в 138 школах, а всего в Томской области более 300 школ. Развитие уже действующих клубов и создание новых идет параллельно с программой обновления инфраструктуры и ремонтов школьных спортзалов. Цель - создать условия для занятий физкультурой и спортом максимальному числу детей, причем и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Не заставляют себя ждать и спортивные достижения наших ребят. Всероссийские соревнования «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», игры школьных спортклубов ежегодно собирают увлеченных ребят со всей России. Дети из Томской области традиционно занимают призовые места на этих престижных соревнованиях.

Отдельно стоит рассказать о проекте «Самбо - в школу!», благодаря реализации которого в нашем регионе все больше мальчишек и девчонок постигают основы этого увлекательного вида спорта прямо в своей школе. Здесь важна и специальная подготовка педагогов, и развитие материальной базы школьных спортзалов.

Очень интересное и набирающее популярность направление - туристско-краеведческое. Поход - совершенно особая форма совместной деятельности детей и педагогов. Здесь и командообразование, и взаимовыручка, и познание уникальной природы нашего края. И пусть это лишь однодневный выход в природную среду с одноклассниками, впечатлений точно хватит на долгое время! А если захочется испытать себя по-настоящему, добро пожаловать на программы туристско-краеведческой направленности, в сложные категорийные походы, по результатам которых дети могут получить спортивные разряды.

И здесь помогает нацпроект «Образование», благодаря которому в Областном центре дополнительного образования появился скалодром. С его помощью юные туристы будут готовиться к областным и межрегиональным соревнованиям «Школа безопасности» и другим.

- Сейчас еще активно развивается экологический туризм, - продолжила Нина Николаевна. - Дети выезжают в особо охраняемые, заповедные территории, которыми славится наша область, - Ларинский заказник, Васюганский заповедник, Звездный ключ… И ребята больше узнают о родном крае. А ведь наша природа уникальна!

Радуют спортивные достижения наших школьников, которые занимают призовые места на многих престижных соревнованиях.

«Машина времени» в действии

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - это и любовь к родному краю, и укрепление межпоколенческих связей, и воспитание уважения к подвигам наших предков. Оно успешно развивается через школьные музеи и музейные комнаты.

- В Северске такие музеи начали создавать в 1960-е годы, тогда они действовали практически в каждой школе, - рассказала заместитель директора Ресурсного центра образования (Северск) Елена Гудзовская. - В 1990-е в силу сложившейся в стране ситуации они в большинстве закрылись. Но позднее началось активное возрождение музеев, в том числе и благодаря введению ставок руководителей. На сегодня у нас в Северске 13 школьных разнопрофильных музеев - исторические, военно-исторические, литературные, краеведческие, историко- и эколого-краеведческие.

- Музей можно назвать волшебной машиной времени: за короткое время, отведенное на урок или внеклассное занятие, ученик может совершить путешествие в прошлое, прочувствовать настоящее, заглянуть в будущее, - продолжила Елена Витальевна. - И может сам поучаствовать в сборе экспонатов, свидетельств о тех или иных исторических событиях.

Руководители и активисты музеев проводят поисковую исследовательскую, экспедиционную и выставочную работу, организуют встречи с ветеранами войны, используют различные формы проведения мероприятий - экскурсии, информационные классные часы, уроки мужества, тематические игры, проекты. Один из наших интересных проектов - «Культура и искусство в годы войны», в нем рассказ о событиях Великой Отечественной идет через призму произведений, созданных композиторами, поэтами, художниками, артистами.

Сегодня в школах региона работают исторические, военно-исторические, литературные, краеведческие, историко- и эколого-краеведческие музеи.

Сохранить историческую память о героях и выдающихся личностях нашего Отечества - такую задачу поставили перед собой и педагоги Первомайского района. Там в 2020 году зародился проект «Имя героя - школьному музею».

- Его девиз - «Сохрани подвиги в памяти поколений» - рассказала автор и разработчик проекта, директор Центра допобразования детей Первомайского района Наталья Кротова. - Общепринятая практика в России такова, что в основном имена героев присваиваются школам, гимназиям. Но есть другие варианты, предусмотренные нашим законодательством: сделать это посредством приказа директора школы либо главы сельского поселения. А третий вариант (он самый трудоемкий, но, на мой взгляд, все-таки самый значимый) - через решение местной думы.

Так первомайцы и сделали. Представили проект на рассмотрение в районную думу. Ребята эмоционально презентовали депутатам собранный материал на каждого из героев. В итоге в районе появились именные музеи. В Улу-Юле это школьное подразделение носит имя бывшего директора Аргат-Юльского леспромхоза, почетного гражданина района И.П. Тарабрина, на Беляе - ветерана войны, почетного гражданина района Е.П. Петропавловской, в селе Ежи - Героя Социалистического Труда А.Е. Грущинского, в Куянове - земляка, Героя Советского Союза Г.Я. Дмитриева.

- На примерах жизни людей, которыми мы гордимся, которые внесли значительный вклад в развитие района, и воспитывается в детях истинный патриотизм, любовь к своей малой родине, - считает Наталья Анатольевна. - В планах - второй этап этого проекта, думаю, к нему присоединятся другие школьные музеи района.