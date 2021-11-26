Как в Томске можно провести предстоящие выходные и Деть матери

КП-Томск» подготовила список мероприятий, который поможет выбрать досуг на 26-28 ноября каждому по вкусу! Фото: Ксения Высотина

Ноябрь подходит к концу, как и очередная рабочая неделя. Помимо предстоящих выходных, томичей ждет международный праздник День матери. По такому поводу, «КП-Томск» подготовила список мероприятий и поможет выбрать досуг на 26-28 ноября каждому по вкусу!

Концерт «Любимым мамам»

В пятницу, 26 ноября, на сцене Дома культуры выступят юные певцы студии эстрадного вокала «DoRe».

В преддверии одного из самых любимых семейных праздников — Дня матери, участники детских творческих коллективов Дома культуры «Маяк» подготовили для своих мам и бабушек праздничный концерт. В пятницу, 26 ноября, на сцене Дома культуры выступят юные певцы студии эстрадного вокала «DoRe». Концерт начнется в 18.00.

Показ фильмов «OSCAR SHORTS – 2021»

Показ пройдет до 27 ноября в зрелищном центре "Аэлита".

Фестиваль оскароносных короткометражек «OSCAR SHORTS – 2021». Зрители смогут увидеть коллекцию из пяти лучших короткометражных фильмов года по версии Американской киноакадемии. Показ пройдет до 27 ноября в зрелищном центре "Аэлита" по адресу пр. Ленина, 78. Начало в 17.00.

Открытие зимнего спортивного сезона

На базе "Метелица" пройдут соревнования по лыжным гонкам.

В субботу, 27 ноября, начнут работать лыжные базы. Пункты проката инвентаря откроют уже на этих выходных. По такому поводу на базе "Метелица" пройдут соревнования по лыжным гонкам, в честь открытия зимнего спортивного сезона. Начало в 11.00.

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

За призовые места будут состязаться сильнейшие спортсмены из разных регионов страны.

В эти выходные, с 27 по 28 ноября, в Томске пройдут два всероссийских турнира по спортивной борьбе среди юношей. За призовые места будут состязаться сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Юпитер».

Спектакль «Книга всех вещей»

Представление покажут на большой сцене ТЮЗа.

В субботу, 27 ноября, в рамках Лаборатории актуального детского театра состоится премьера спектакля «Книга всех вещей». Представление покажут на большой сцене ТЮЗа, а после пройдет обсуждение с командой проекта. Начало в 18.00.