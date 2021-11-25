Из армии – на «гражданку»: в Томске на месте бывшего военного госпиталя построят жилой комплекс

На торгах инвесторам предложат земельный участок площадью более трех гектаров. Фото: из проектной декларации, портал дом.рф.

Прошло около 11 лет с момента расформирования Томского военного госпиталя, который официально перестал существовать с октября 2010 года. Было ликвидировано известное на всю страну медицинское учреждение, которое, по мнению руководства Минобороны РФ, вдруг оказалось непрофильным активом.

Сегодня наконец стало известно, какое применение государство нашло давно заброшенной площадке по ул. Сибирской, 83, которая является федеральной собственностью (а в последние годы, по сути, ничьей).

Земельный участок площадью 3,0737 гектара в скором будущем выставит на торги АО «ДОМ.РФ». В ответ на запрос «КП-Томск» об этом сообщил начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов.

– На текущий момент земельный участок и объекты капитального строительства не используются. Большинство зданий находится в аварийном полуразрушенном состоянии, – сказано в официальном письме. – В соответствии с архитектурно-градостроительной концепцией, представленной АО «ДОМ.РФ», предусматривается строительство многоквартирных средне- и многоэтажных жилых домов (от двух до 17 этажей) с размещением объектов социальной инфраструктуры. Градостроительный потенциал участка составляет 83,3 тыс. квадратных метра. Строительство объекта будет осуществляться за счет средств инвестора. Срок реализации проекта будет определен после проведения торгов.

Некогда комплекс госпитальных зданий в Томске значился как военный городок № 9. Фото: из проектной декларации, портал дом.рф.

Планы не сбылись

Вернемся к недавней предыстории. В 2010-м, когда коллектив военного госпиталя ожидал приговора – иначе это решение не назовешь – тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, в томских СМИ обсуждалась возможная будущность медицинского учреждения. Предполагалось, что на его площадях может быть открыта многопрофильная больница; об этом говорил на встрече с персоналом госпиталя Сергей Андреев, возглавлявший управление здравоохранения Томска (ликвидированное в 2014-м).

Но планы эти не сбылись, вскоре мощное лечебное учреждение со специализированным ожоговым центром по приказу Минобороны закрыли окончательно и бесповоротно. По информации из открытых источников, военный госпиталь принимал в год до 50 тыс. человек. «Прекрасная команда специалистов и заботливое отношение к пациентам»: так говорили те, кому довелось проходить там лечение.

В минувшем году, в разгар пандемии коронавируса, томичи в социальных сетях начали муссировать идею о том, чтобы передать пустующие корпуса бывшего военного госпиталя по ул. Сибирской под клиники для пациентов с COVID-19. В ноябре 2020-го там побывали представители областной власти вместе со специалистами стройиндустрии и пришли к выводу: корпуса непригодны для перевода в ковид-госпиталь.

Вице-губернатор по социальной политике Иван Деев (теперь тоже уже бывший) так пояснял ситуацию:

– Есть несколько моментов. Самый главный – корпуса в федеральной собственности, у Министерства обороны РФ. Второй – только один корпус на сегодняшний день сохранил подачу тепла. Он законсервирован и силами собственников там установлены стеклопакеты. Но даже в этом здании внутри много вопросов. Там есть трещины и разного рода дефекты, которые требуют серьезного капремонта. Это заключение строителей. По их словам, даже если согнать самое большое количество строителей в этот корпус и вложиться в него, а потом каким-то чудом переполучить право собственности в Томскую область, на это потребуется полтора-два года, чтобы привести его в нормативное состояние.

Улицу Сибирскую в областном центре застройщики облюбовали давно. Фото: из проектной декларации, портал дом.рф

Ломать не строить

В сущности, нынешнее решение о застройке федеральной территории в Томске по ул. Сибирской, 83а, следует трактовать скорее положительно. Да, «переполучить» право собственности регион не смог. Однако в октябре 2021 года правительственная комиссия согласовала реализацию 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 11 регионах России. Власти это рассматривают как новый шаг в градостроительной политике.

Проекты будут реализованы на землях ДОМ.РФ, подготовленных к застройке специалистами Единого института развития в жилищной сфере. В том числе, одной из первых в список была включена Томская область.

– Участки, ранее имевшие статус неиспользуемых, будут застраиваться многоквартирным жильем и инфраструктурой с учетом эффективного механизма КРТ, – говорится в сообщении федерального оператора. – В рамках работы над проектами ДОМ.РФ осуществляет первичную градостроительную проработку участков, согласовывает технико-экономические показатели. При разработке архитектурно-градостроительных концепций развития территорий предлагаются решения по накопившимся потребностям конкретных муниципальных образований – таких, например, как дефицит объектов социальной инфраструктуры.

В общем, осталось выставить на торги земельный участок, на котором насчитывается 14 строений, и ждать инвестора. Планируемый срок – уже четвертый, текущий квартал 2021 года. Место знатное, площадка просторная, застраивай – не хочу!.. Но все же висит в воздухе вопрос: зачем в Томске ликвидировали госпиталь?