Олена Починок: «Поиск, уходящий в бесконечность»

Учащимися Академлицея всегда правит интерес к познанию нового.

Легко ли работать с одаренными детьми?

- Их поиск, обучение и всесторонняя поддержка всегда были непростой педагогической задачей. Хотя бы в силу того, что мир ребенка - феноменальная загадка. У Альберта Эйнштейна есть знаменитое выражение о том, что «тайна атомного ядра есть детская игра по сравнению с тайной детской игры». Каждый отдельно взятый ребенок - словно огромная вселенная со своим богатым и разнообразным миром. Взрослым хочется полнее понять его, найти подход к характеру, раскрыть возможности, помочь определить свое место в жизни. Что же касается детей и подростков, выделяющихся среди сверстников интеллектуальными, художественными и физическими способностями, то сложных вопросов по работе с ними еще больше, а не наоборот. Талантливые дети, чаще всего из-за своей неординарности, совсем не «подарок» в красивой упаковке. Как же тогда бережно взрастить одаренного ребенка и как помочь ему «обрести крылья», не обесценив замысла Творца?

«Божий дар» - на благо общества

- Самый актуальный вопрос: всех ли детей априори считать одаренными или есть только те, кого Бог отдельно «поцеловал в макушку»? Последних, как мы знаем, крайне мало. Ученые и педагоги здесь разделились во мнениях на две группы: «Да, всех можно развить до высокого уровня» и «Нет, одаренные - штучный продукт, достаточно их найти, окружить заботой и не мешать». На мой взгляд, предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи большинству детей, тогда как незаурядные результаты демонстрирует значительно меньшая часть учащихся. Следовательно, одаренность в ученическом возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности. Однако при этом следует учитывать специфику одаренности в детском возрасте, а значит, надо искать и использовать различные педагогические технологии и средства для развития таких детей.

Зачем это обществу? Вопрос простой и сложный одновременно. Бесспорно, любой стране остро нужны специалисты, способные принимать нестандартные решения, умеющие мыслить продуктивно, порождая прорывные интеллектуальные идеи. Все это - характеристики одаренных детей.

Хочу подчеркнуть, что словосочетание «одаренные дети» - не чье-то самолюбование, здесь обозначается некая незаурядность, исключительность. Скорее, это тяжелая ноша, чей-то крест, а по большому счету - аванс. Но от факта, что такие дети есть, никуда не деться. Принято говорить, что одаренные дети опережают сверстников в развитии, поскольку имеют повышенную познавательную активность: любознательность в данном случае выступает как четкий маркер этой стороны личности. Есть ли в учебном учреждении ребята собранные, сосредоточенные, готовые трудиться, сколько необходимо, быстро соображающие и неуемные в поисках ответов на каверзные вопросы? Бесспорно! Задача общества (а следовательно, и педагогики) и, конечно же, их семей - создать им условия для роста. И дело здесь не столько в качественной передаче знаний, сколько в создании когнитивной (познающей) среды для того, чтобы дети могли углублять эти знания. И школа должна быть готова к такой работе.

Олена Починок: «Есть в школе дети собранные, сосредоточенные, готовые трудиться? Бесспорно!»

Сильный класс

- При создании Академлицея (вот уже почти 30 лет назад) как экспериментальной площадки по работе с одаренными детьми были спроектированы и применены несколько форм и технологий работы с учащимися 10-11-х классов. Одним из доминирующих средств поддержки ребят должен был стать хорошо организованный интеллигибельный фон. Звучит непривычно, потому что этот философский термин не на слуху, в отличие, скажем, от слова «компетентный». Слово означает «познание нового», «момент познания». Интеллигибельный значит «познаваемый, постигаемый разумом или интеллектуальной интуицией». А если что-то познаваемо, то может соответствовать уровню познающего. Иными словами, если не стоять на месте, а учиться, удивляться и двигаться дальше, то суть вещей открывается разуму. Но как двигаться? Для этого нужны попутчики!

Многим родителям знакомо понятие «сильный класс». Это когда в классе группой (ядром) интеллектуально продвинутых учащихся задается уровень и критерии успешности, или сама среда заставляет большинство подтягиваться к целевым параметрам. Главное для педагогов - грамотно и настойчиво подбрасывать в яркий огонь познания новые «поленья». Как подтвердил наш выпускник, когда-то перешедший в 10-й класс Академлицея из городской школы, ныне топ-менеджер крупнейшей газовой компании, он «буквально сразу понял, что в моем новом классе не дерутся между собой, не рассказывают анекдоты на переменах и не списывают друг у друга. С утра до ночи обсуждают книги, математические и физические задачи и… международные события».

Сильным классом правит интерес к познанию, рефлексия. Мыслительная деятельность задает тон, который в свое время замечательный педагог Василий Сухомлинский назвал «интеллектуальным фоном». Понятийные коммуникации в лицее и вне его стен между учениками дают ощутимый качественный прирост багажа знаний. В результате повышаются олимпиадные достижения, формальные показатели академической успешности, неуклонно растет IQ.

Технологии по работе с одаренными детьми, внедренные в Академлицее, образно говоря, стали питательной средой для развития проектного и исследовательского «погружения» учеников. Это легко иллюстрирует взлет интереса к самостоятельной поисковой работе учащихся. Более 25 раз у нас успешно проходит ежегодная научно-практическая конференция имени академика В. Е. Зуева. Начавшись всего с четырех в 1990-х годах, число секций конференции выросло на порядок, а количество выступающих с докладами составляет ныне более 400 человек. И тематика докладов учащихся говорит о масштабном увеличении интереса не только к точным наукам (традиционному уклону Академлицея), но и к гуманитарным дисциплинам.

В Швеции некоторые ученые считают, что нынешнее стабильное и процветающее общество этой страны образовалось благодаря кропотливой работе с одаренными детьми в нужное время. Их настойчивость, патриотизм, энергия и, конечно же, знания помогли стране обрести благополучие, которому ныне завидуют соседи. Потому что одаренные дети все же не падают с неба, сначала надо помочь им развиться. В нашей стране такие дети есть и были всегда. Задача наших педагогов, на мой взгляд, оказывать им всестороннюю помощь. И, конечно, искать - пусть это поиск, уходящий в бесконечность!