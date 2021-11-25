Центр «Инициатива»: новый формат, новые победы

Школьники из «Инициативы» на форуме по профориентации в Томском госуниверситете.

За эти годы, по словам специалистов центра «Инициатива», созданного на базе Зональненской СОШ, сложились традиции, которые, к сожалению, были нарушены с началом эпидемии COVID-19.

- Нам пришлось уйти от любимых очных встреч учащихся из разных школ Томского района, искать новый формат взаимодействия, - говорит координатор ММЦ «Инициатива» Светлана Исакова. - Но, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы совместно с Региональным центром развития образования (РЦРО) и Управлением образования администрации Томского района продолжаем создавать все условия для участия ребят в районных, всероссийских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах. Словом, во всех мероприятиях, направленных на развитие их интеллектуальных и творческих способностей.

Действительно, 2021 год подарил сельским школьникам из «Инициативы» немало интересных событий и принес много побед. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика-2021», Региональный фестиваль-конкурс детского литературного творчества «Шуршунчик-2021», VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (НИ ТГУ), XXIV Российская научная конференция школьников «Открытие», проект по профориентации сельских школьников «ТраеКТОриЯ», Всероссийский конкурс «Большая перемена», XII межрегиональный интеллектуальный конкурс «Самое синее в мире», Международный культурно-образовательный проект «Я могу», Всероссийская олимпиада школьников… Вот далеко не полный перечень интеллектуальных состязаний, в которых нынче проявили себя инициативные ребята из «Инициативы».

Труппа «Театр нашего двора» на Международном конкурсе «Ярославская мозаика» завоевала диплом второй степени.

Траектория будущего

Весной нынешнего года старшеклассникам Зональненской школы удалось принять участие в уникальном проекте Томского госуниверситета и РЦРО. В течение двух месяцев тьюторы (студенты специальности «Организация работы с молодежью») работали с ними дистанционно: проводили мониторинг профессиональных склонностей, общались, направляли, формировали терминологическую и установочную базу. А потом, как уверяют ребята, началось самое интересное! На форуме «Траектория» состоялись мастер-классы, экскурсии, конференция и, конечно, знакомство со своими «коллегами» из Томской области.

- Непринужденное общение, атмосфера старинного университета, пример вчерашних школьников невероятно вдохновили наших ребят к получению качественного высшего образования, - рассказывает Светлана Исакова. - Они освоили основы самопрезентации, тайм-менеджмент, способы креативного мышления, узнали особенности волонтерства, пообщались с успешными людьми Томска. Получили не только знания, но и важный практический опыт.

- Не хочется верить, что эти два прекрасных дня в ТГУ так быстро прошли. Мне запомнилась каждая минута, проведенная с ребятами из Кожевникова, с тьюторами и экскурсоводами. На форуме я определилась, куда буду поступать, и научилась распределять свое драгоценное время, - написала на стене сообщества «Траектория» ученица Зональненской СОШ Ульяна Петрова.

Самое синее в мире…

Краснодарское отделение Русского географического общества проводит межрегиональный интеллектуальный конкурс «Самое синее в мире…» с 2010 года. В масштабном проекте, посвященном Международному дню Черного моря, в этом году с блеском участвовали и школьники из «Инициативы».

30 октября на онлайн-площадке встретились команды из Забайкальского и Краснодарского краев, Мурманской, Новосибирской, Томской и Челябинской областей. Участников представляли школы, гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования, кадетское училище и региональное отделение РГО. В заочных этапах выступило более ста команд из семнадцати регионов. Наибольшее количество баллов набрали пятнадцать команд, в числе которых оказалось и МАОУ «Зональненская СОШ».

- Мы гордимся нашими ребятами! Под руководством учителя географии Инны Негодиной они сумели выстоять в сильной конкурентной борьбе и продемонстрировать достойные результаты. Команда 7-9-х классов Томского района «Паллада» - Ян Ганиев, Никита Макаров, Кирилл Емельянов и Владимир Соколов - стала призером конкурса и заняла пятое место в общекомандном рейтинге, - отмечает Светлана Анатольевна. - И, конечно, мы очень признательны Русскому географическому обществу за весьма содержательный конкурс, позволяющий не только развиваться с удовольствием, но и формировать ценностное отношение к миру.

Театр, наука, вдохновение

Совсем недавно вернулась из Ярославля труппа Зональненской СОШ «Театр нашего двора». В городе храмов и монастырей на фестивале-конкурсе «Ярославская мозаика» ребята получили уникальную возможность познакомиться с театралами из разных городов России, пройти мастер-классы у лучших педагогов.

- «Театр нашего двора» под руководством Елены Александровой наполняет пространство нашей школы атмосферой искусства и творчества уже четверть века. Сменился не один состав, но юные любители театра все также искренне проживают свои чувства на сцене и приносят награды, - рассказывает Светлана Исакова. - В этом году они получили диплом лауреата II степени в номинации «Театральное творчество. Драматический театр».

По словам самих юных талантов, такие события их одухотворяют и вдохновляют: «Ты чувствуешь, что растешь, становишься более профессиональным. Хочется мечтать о недостижимом и обязательно добиваться своих целей», - говорят ребята.

Светлана Исакова: будут новые инициативы, а вместе с ними новые победы и достижения!

Определенно добилась своей цели и девятиклассница Зональненской школы Елизавета Кениг. Ее проект под руководством учителя русского языка и литературы Елены Александровой «Что делает литературное произведение бестселлером (традиции фельетонного романа в русской литературе XIX века: Эжен Сю и Не-Крестовский)» заслужил внимание и высокую оценку лучших ученых страны. На VIII Международной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» Лиза получила диплом в номинации «Научный дебют». А в секции «Литературоведение» XXIV Российской научной конференции школьников «Открытие» заняла второе место.

- Работа с одаренными детьми - большой труд. Но не менее большое удовольствие мы получаем, видя, как они растут, превращая свою одаренность в настоящие жизненные успехи, - говорит Светлана Исакова. - Мы обязательно преодолеем все трудности и продолжим работу в выбранном направлении. А значит, будут новые инициативы, а вместе с ними новые победы и достижения!