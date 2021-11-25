Школа в Семилужках: добро не уходит на каникулы!

Школьники Семилуженской СОШ с гостинцами для четвероногих в приюте «Добрые руки».

И когда у мальчишек и девчонок появилась возможность поступить в одноклассное сельское училище, и когда здесь была открыта церковно-приходская школа, и когда в 20-е годы XX века страна начала борьбу с безграмотностью и в селе появился пункт ее ликвидации.

А еще местные жители всегда были за милосердие и доброту. Поэтому неудивительно, что в 2021 году команда добровольческого отряда «ЭкоБорцы» Семилуженской СОШ Томского района приняла участие во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». Заняв первое место в номинации «Проекты, направленные на заботу и защиту животных», ребята выиграли грант в размере 300 тыс. рублей и сумели грамотно им распорядиться.

- В основе любого добровольческого движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому, - рассказывает учитель математики Галина Куданенко. - Поэтому мы выбрали именно эту номинацию. Ведь проблема существования бездомных животных является одной из актуальных не только в мире и в России, но и в нашем регионе: количество брошенных животных растет ежегодно.

- Наш проект «Научившись уважать животных, ты научишься уважать и людей» направлен на помощь и защиту как бездомных, так и диких животных, которым тоже нужна помощь, особенно в зимнее время, - отмечает Галина Ивановна. - Ее и оказывает добровольческий отряд «ЭкоБорцы». Ребята вовлекают всех желающих детей, учителей, родителей, жителей села и партнеров в совместную деятельность, направленную на защиту бездомных и диких животных.

Здесь начинается «природная аптека Семилуженской СОШ.

Так, по-своему ребята решают задачи по формированию творчески активной, милосердной и сознательной личности. Например, развешивают и расставляют вдоль созданной ими же экологической тропы кормушки, где могут подкормиться птицы, зайцы, бурундуки и белки.

«Человек может и должен нести ответственность за своих соседей по планете» - таково кредо добровольческого отряда «ЭкоБорцы». Весной они посеяли вокруг школы рассаду для цветов, в начале лета посадили сосновую аллею и лекарственные травы. Учащимся первых-восьмых классов выделили свои грядки, где они вырастили разные сорта моркови, высадили цветы и ягодные кустарники. По периметру тропы разместили информационные стенды о растениях и животных, о способах оказания им помощи и их защите. По экологической тропе, которую планируют удлинить, пройдут экскурсии.

Убирать морковь вышли всей школой: удовольствие и радость трудового десанта сочетались с пополнением школьной столовой витаминами.

Занимаясь экотропой, волонтеры отряда провели на селе акцию «Помоги бездомным животным», оформили буклет, раздали его жителям села. Дети и взрослые несли сухой корм, крупы, хлопья, простыни и одеяла для животных.

А на деньги гранта экоборцы также закупили корм и крупу «геркулес», ванночки и цепи, пеленки, ветошь и другие нужные вещи для питомцев приюта «Добрые руки», обитающих в деревне Новомихайловка Томского района. Седьмого ноября у четвероногих друзей Семилуженской СОШ состоялся настоящий праздник. Ребятам разрешили выгулять собак, все были довольны!

Обращение волонтеров: "Мы, волонтеры отряда «ЭкоБорцы», обращаемся ко всем людям: «Не выбрасывайте домашних животных на улицу, не передавайте их в приюты, ведь они созданы, чтобы бескорыстно дарить и получать любовь, быть спутником человека по жизни."

Команда отряда «ЭкоБорцы» Семилуженской СОШ: Полина Самсонова, Денис Болтушкин, Егор Балакин, Егор и Кристина Ружинские, Тимофей Арсентьев, Карина Шевлякова, Максим Корольков, Алексей Белов.

Педагоги, ответственные за реализацию проекта: Анастасия Шевлякова, Наталья Камалова, Галина Куданенко.

Приют «Добрые руки» в соцсетях: https://vk.com/goodhands