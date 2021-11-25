Как в томской школе № 39 реализуется престижный федеральный проект

На открытии кабинета домоводства в школе в новом учебном году побывал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

В сентябре 2021 года в коррекционной школе № 39 Томска в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» успешно заработал проект «Доброшкола» для детей с ОВЗ и инвалидностью. К участию в нем руководство и педколлектив, можно сказать, двигались все 33 года существования образовательного учреждения.

В условиях, весьма далеких от идеальных, нарабатывался опыт, совершенствовалось педагогическое мастерство в соответствии с вызовами общества. Путь был непростым. Но, как считает бессменный директор МБОУ ООШ № 39 Зоя Голенцева, усилия того стоили. «У наших ребят должно быть лучшее обучение и воспитание, доступное на данный момент, - глубоко убеждена Зоя Ивановна. - Они могут и должны найти свое место на рынке труда, конкурентоспособны и обязательно успешны».

Директор школы Зоя Ивановна Голенцева.

Награда - по делам

Участие в статусном федеральном проекте, безусловно, добавил томской коррекционной школе № 39 благоприятных возможностей в плане создания особой образовательной среды для обучающихся. Таких, о которых только мечталось.

- Времени у нас было немного: мы плотно занимались проектом с января по август, - рассказывает директор. - Так как школа наша маленькая, в какой-то момент я даже засомневалась: сможем ли разместить в мастерских и кабинетах все новое оборудование? Здание располагается на не совсем благополучном месте, что также играет свою роль: приходится периодически ремонтировать то крышу, то полы, подновлять его, что-то менять. Нам, конечно, помогают депутаты, оказывают поддержку областной и городской департаменты образования. Но все же было тревожно: сможет ли школа соответствовать всем условиям проекта?

Школа смогла успешно пройти первый этап всероссийского конкурса. В том числе потому, что его организаторы ориентировались на трудовые показатели, результаты работы педколлектива и детей, а не на размеры школьных площадей.

- Мы действительно работаем с душой, выкладываемся на 100 процентов, тем самым компенсируя материальные сложности. Получается, участие в проекте стало нам как бы наградой за это, - говорит Зоя Голенцева.

С душой и вдохновением

Затраты педколлектива школы № 39 подсчетам не поддаются. Со стороны, может быть, непрофессионалам сложно понять, сколько труда и креатива команда педагогов этого общеобразовательного заведения вложила, к примеру, в разработку программы развития из нескольких направлений. Среди них обновление содержания образования по адаптированным программам, обеспечение условий для коррекционно-развивающей работы с детьми, совершенствование работы с родителями.

Была усовершенствована ранее внедренная программа «Мы вместе», которую расширили, учитывая ожидаемые результаты проекта (период его реализации - с 2021-го по 2024 годы). За короткий срок удалось выполнить многое, тот же ремонт помещений на сумму более миллиона рублей чего стоил.

Без любви к детям и без серьезного личного вклада преподавателей достичь желаемых результатов коллективу было бы, скорее всего, нереально. Но люди не щадили себя.

- Когда занимались подготовкой к участию в проекте «Доброшкола», наша команда буквально здесь дневала и ночевала, - улыбается Зоя Ивановна. - Всем искренне хотелось внести свою лепту в общее дело. В итоге у нас обновилось не только образовательное учреждение, но и сами педагоги. Появилось еще большее желание работать, открылось второе дыхание. И еще, признаюсь, после такой победы меня посетило чувство, как после вступления в свое время в комсомол: я ощутила гордость за коллектив и большую радость за наших детей. А это ли не стимул для результативного труда!

Проект «Доброшкола» открыл перед командой Зои Голенцевой обширные горизонты в обучении особенных ребят.

Новые перспективы - новые победы

Проект «Доброшкола» открыл перед командой Зои Голенцевой обширные горизонты в обучении особенных ребят. Основным средством коррекции стала трудовая подготовка, ставшая приоритетным направлением в школе. Она же решает и важнейшую задачу профессиональной ориентации детей.

На деньги, выделенные из федерального бюджета, а это примерно 7,3 млн рублей, основательно обновилась материально-техническая база. Приобретено оборудование для современных мастерских: столярной (верстаки, станки), швейной (швейные и вышивальные машинки, оверлок, интерактивная доска, отпариватель), кабинета домоводства, гончарной и картонажно-переплетной мастерской (мини-типография), а также для кабинетов педагога-психолога, логопеда, учителя-дефектолога.

Удалось обустроить сенсорную комнату, на пришкольной территории появилась теплица для практических занятий с ребятами. Были запущены дополнительные образовательные программы, среди них «Оператор ЭВМ», «Робототехника», «Моделирование». Важно также и то, что все педагоги повысили квалификацию в сфере работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

- Для организации качественного доступного образования детей с ОВЗ следует создавать оптимальные условия для их обучения, воспитания и коррекции, которые способствовали бы в том числе формированию у ребят жизненных компетенций, навыков командной работы, навыков использования современных цифровых технологий, проектной деятельности, - считает Зоя Голенцева. - Одно из главных условий обучения особенных детей - создание такой образовательной среды, которая не только сохраняет, но и укрепляет их здоровье, подстраиваясь под особенности развития и возможности каждого ребенка. Выполнение мероприятий федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» для учреждений такого типа, как наше, - мощный стимул для саморазвития и повышения профессионального мастерства педагогов и как результат - повышения качества образования, успешного развития личностных компетенций детей.

В сентябре ООШ № 39 подала документы для участия во II этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола». Его цель - выявление лучших практик по созданию современных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ с помощью дизайна образовательной среды в условиях обновления инфраструктуры.

Томская школа представила презентационные материалы в институт коррекционной педагогики города Москвы, отражающие результаты работы над проектом. В ближайшие дни станут известны итоги.

- Благодарю всех, кто был рядом со мной в эти сложные, но плодотворные дни, оказывал всемерную поддержку и помощь, - завершила беседу Зоя Ивановна.

Пожелаем коллективу учебного заведения значимой победы и новых больших достижений.

Когда верстался номер стало известно, что МБОУ ООШ № 39 стала Лауреатом III Всероссийского конкурса "Доброшкола-2021"