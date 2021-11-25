Одной из старейших школ города Томска в 2022 году исполнится 115 лет

Соревнование для юных инженеров «Умная идея умной школы» проходит в рамках профиля НТИ «Умный город». Фото: предоставлено СОШ № 19.

Центр притяжения

Общеобразовательная школа № 19 Томска отличается от многих своих «сестер». Во-первых, историей создания: одной из старейших школ города в 2022 году исполнится 115 лет.

- В архивах мы нашли документы и теперь ведем свою историю от создания церковно-приходской школы при соборе Петра и Павла, которая была открыта купцами Кухтериными в 1907 году. Они создавали условия для жизни рабочих - дома, улицы, больницы, школу, бани. Одним словом, для души, тела и ума. Вот это было меценатство. Все исторические факты отражены в нашем школьном музее, - рассказывает директор МАОУ СОШ № 19 Томска Татьяна Богомолова.

Еще одно отличие - географическая удаленность. Школа расположена в микрорайоне Спичфабрики, который когда-то являлся самостоятельным поселением со своей инфраструктурой.

- Школа действительно является культурно-образовательным центром микрорайона с далеко уходящими в прошлое традициями, - продолжает директор. - У нас есть школьный музей, экспозиции которого посвящены и истории спичфабрики «Сибирь», и истории самого учреждения.

Сегодня школа № 19 предлагает все предусмотренные законом об образовании формы обучения: очную, очно-заочную, заочную, семейное образование, самообразование. Причем занятия проходят не только в основном здании, но и еще в двух корпусах: дополнительное образование учащиеся получают на ул. Куйбышева, 1, а заочное обучение с применением дистанционных технологий - на Иркутском тракте, 188.

Главное, школа находит средства и возможность обучать разные категории граждан: детей и взрослых с различными образовательными запросами. Но так было не всегда.

Семь лет назад Татьяна Богомолова приняла смелое управленческое решение, присоединив к общеобразовательному учреждению бывшую вечернюю школу № 5. Тогда остро стоял вопрос о сохранении 19-й школы как средней общеобразовательной из-за недобора учеников в выпускных классах.

- После объединения у нас сразу же появилось несколько 10-11-х классов, так как взрослое население активно шло на среднее образование. В процессе обучения порой выяснялось, что некоторым ученикам требовалась даже начальная школа. У нас, оказывается, еще много недоучившихся людей, несмотря на всеобуч, - констатирует Татьяна Владимировна. - Это плоды лихих 90-х, когда деревенские школы закрывались, а недобросовестные родители не стали возить своих детей в школы райцентров. Для таких учеников организуем самообразование. И надо отметить, что многие из них быстро проходят программу основного общего образования, справляются с государственной итоговой аттестацией и получают аттестаты. Мотивация у них огромная, и если раньше взрослое население училось по вечерам, то сейчас многие получают знания дистанционно.

Старшеклассники 19-й школы проводят занятия в «День самоуправления». Фото: предоставлено СОШ № 19.

Не интерьеры, а интерес

В прошлом году основной корпус школы, построенный еще в 1934 году, поставили на капитальный ремонт. Строители поработали на совесть: они преобразили не только стены, но и благоустроили территорию.

- Главный показатель, что дети любят свою школу, поэтому они идут сюда с удовольствием, - уверенно заявляет Татьяна Богомолова. - И это, считаю, ключевое слово. Можно много говорить о создании образовательной среды, но если ребенку в ней не интересно, то никакие методики и интерьеры не помогут. В качестве примера директор приводит 11-классницу Софью Сайберт, победившую в Национальной технологической олимпиаде.

- Мы стали стажировочной площадкой для подготовки к таким олимпиадам и школьников, и учителей, - подчеркивает директор. - Если раньше этим занимались только единицы, то с 2021 года уже десятки. Сейчас наша ученица может выбрать любой вуз страны. И это обыкновенная девочка со «Спички». Да, ее поцеловал Бог, но рядом оказался педагог, разглядевший в ней перспективные ростки и не побоявшийся участвовать в самом проекте. А это все очень непросто.

Деликатная коррекция

Обучаются в этой школе и дети с ОВЗ, инвалиды, для которых также создаются особые условия.

- Мы гордимся тем, что у нас работает хорошая служба психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в которую входят опытные психологи, логопеды, дефектологи. В этом году мы набрали небольшой класс тотально глухих людей, понимающих только язык жестов. Это уже взрослые люди, у которых за плечами девять классов, но для дальнейшего профессионального роста им необходимо среднее общее образование. Это сложная для нас задача, но мы пробуем, надеюсь, что все получится! - прогнозирует Татьяна Богомолова. - Для этого у нас имеется главный ресурс - педагогический коллектив.

Школа гордится победителями нацпроектов России и профессиональных конкурсов. Уже не первый год она держит уверенное первенство как по количеству участников, так и по количеству высших достижений. А быть лучшим в профессии возможно только в тесной и конкретной работе с учениками. И это непреложное правило в школе № 19 стало нормой.