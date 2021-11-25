«Басандайская жемчужина»: десять лет творчества и побед

Сегодня здесь учатся и томичи, которым, учитывая ОВЗ, не нашлось мест в общеобразовательных школах

Коррекционная школа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) на улице Басандайской в Томске открылась 19 лет назад. Ее сразу стали называть «Басандайской жемчужиной», поскольку учреждение является уникальным не только для Томской области, но и, пожалуй, для всей Сибири.

«Удаленка» для них - норма

Десять лет назад, в 2011-м, сюда стали определять на учебу детей с другими ограничениями по здоровью. С тех пор сменился и статус: ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», в обиходе - «школа ППМС».

Сегодня здесь учатся ребята из детских домов «Росток» и «Орлиное гнездо», а также томичи, которым, учитывая ОВЗ, не нашлось мест в других общеобразовательных школах. В этом году, к примеру, в первый класс пришли малыши с расстройством аутистического спектра. Педагоги школы учатся находить с ними общий язык.

Где еще можно увидеть директора, танцующего с первоклашками? Так рассказывают про директора школы Светлану Алещенко, которой еще в 2017 году на Всероссийском форуме «Школа будущего» вручили почетный знак «Директор года». Тогда же школа ППМС стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России - 2017», получив самую престижную общественную награду в области образования - золотую медаль, а также победителем первого регионального конкурса «Лучшая инклюзивная образовательная организация Томской области». А в целом за все время существования школы ее учителя и ученики получили столько наград и дипломов самых разных уровней, что они едва умещаются на стенах и шкафах.

Где еще можно увидеть директора, который играет в школьных спектаклях и танцует вместе с первоклашками?

Педагогов школы-интерната с улицы Басандайской знают студенты, профессора и академики страны, устроители образовательных форумов, конференций и выставок всех уровней. Ведь именно эти учителя открыли перед российскими школьниками с ОВЗ широкие перспективы: предоставили возможность ежегодно участвовать в предметной дистанционной олимпиаде, разработали и постоянно дополняют методику ее проведения, доносят информацию о ней в самые отдаленные регионы Сибири. Заявок на участие поступает все больше, ведь если большинство российских школьников в связи с пандемией пока с трудом привыкают к дистанционному обучению, для ребят с ОВЗ оно давно стало нормой.

Твой друг - олимпиада

Сегодня выпускники школы ППМС поступают в вузы и получают востребованные профессии, играют в театрах, а пока учатся - сами вместе с педагогами ставят спектакли, имеющие успех. Но главное то, что они вот уже 10 лет являются участниками дистанционной предметной олимпиады для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

За последние годы олимпиада получила статус сибирской межрегиональной, а сейчас, можно сказать, и международной. В ежегодных онлайн-состязаниях вместе с юными томичами участвуют ребята из Екатеринбурга, Кемеровской и Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Мордовия, Алтай и Удмуртия, ХМАО-Югры, а также Казахстана и Беларуси.

По большей части в олимпиаде участвуют школьники 5-9-х классов, однако организаторы отмечают, что здесь представлены все классы, вплоть до 11-го. Самыми востребованными предметами, как показывает практика, стали математика, информатика, русский и биология. Небезынтересна ребятам проверка своих знаний и по литературе, географии, английскому языку и др. Конечно, в состязания вовлечены квалифицированные предметники из средних школ и педагоги ведущих вузов региона.

Сегодня выпускники школы ППМС поступают в вузы и получают востребованные профессии, играют в театрах…

По словам Светланы Алещенко, целью коллектива школы ППМС при организации олимпиады было прежде всего помочь в ликвидации разрыва между уровнем подготовки детей с ОВЗ и физически здоровых детей.

- Мы хотим эффективно использовать современные информационные технологии и передовой педагогический опыт для организации дистанционной олимпиады школьников с ОВЗ, обеспечивая этим доступность и качество образования, расширение олимпиадного движения, - говорит директор, за плечами которой более 30 лет педагогического стажа.

Сегодня, спустя 10 лет после старта олимпиадного движения школьников с ОВЗ в Сибири, можно с уверенностью сказать, что цели и задачи организаторов этих состязаний успешно достигаются и выполняются. Ежегодно растет количество участников и победителей, расширяется география регионов-участников олимпиады, меняется и отношение к ней самих ребят. «Элегантная, умная, интересная, изобретательная, многопредметная олимпиада, - педагоги называют ее, как одушевленный предмет. - Но главное, она - твой друг!»

Регистрация участников Сибирской дистанционной предметной олимпиады школьников с ОВЗ сегодня подходит к концу. С условиями можно ознакомиться на сайте школы-интерната ППМС: http://cdo.tomedu.ru/