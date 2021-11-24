Завотделения почты в Томске, которая брызнула газовым баллончиком в лицо посетителю, отстранили от работы

В соцсетях томич выложил видео и рассказал о том, что хотел забрать свою посылку, но якобы сотрудница почты вела себя неадекватно и в итоге ему в лицо распылили газовый баллончик. Фото: Анна Гассельбах

Вечером, 23 ноября, в соцсетях томич выложил видео и рассказал о том, что хотел забрать свою посылку в отделении "Почта России" на ул. Учебной, но якобы начальница почты вела себя неадекватно и в итоге ему в лицо распылила газовый баллончик. Как сообщили в пресс-службе организации, завотделением уже отстранена от работы, а полиция проводит расследование.

Как рассказал пострадавший мужчина в описании к видео, он пришел на почту в рабочее время, в 17:50. Но, по его словам, входная дверь в отделение была закрыта. Томич позвонил на горячую линию и охранник, увидев это, открыл ему дверь, потребовав выключить камеру на смартфоне.

«Захожу, одно окошко свободно, во втором стоит человек. Подхожу к этому свободному окошку, не кладя трубку, оператор говорит, что обслуживать меня не будет, типа программа зависла. При этом продолжает в этой самой программе сидеть и что-то набивать. В это время берут трубку на горячей линии. Описываю всю ситуацию, там принимают обращение. После этого кладу трубку и пытаюсь позвать начальницу, чтобы мне все же отдали посылку. Начальница не выходит, представляться отказывается», - пишет томич.

По словам мужчины, он был вынужден уйти. Но после того, как он сел в свою машину, выбежала начальница отделения и начала его оскорблять и обвинять в краже ключей. Как утверждает сам автор, он не понимал о каких ключах идет речь, поэтому решил вернуться и разобраться.

«Подхожу к стойке, из своей каморки вылетает начальница и с истеричными криками льет мне в лицо струю из газового баллончика», - говорит мужчина.

Инцидент закончился полицией и скорой помощью. По словам мужчины, он получил ожог роговицы первой степени.

В полиции «Комсомолке» подтвердили информацию о конфликте и прокомментировали.

- 23 ноября 2021 года примерно в 17 часов 50 минут 32-летний мужчина пришел в почтовое отделение, чтобы получить посылку, однако здание почтовой службы было закрыто. После продолжительного стука ему открыла дверь 44-летняя сотрудница почтовой службы и впустила в здание. Она сообщила посетителю, что рабочий день почтовой службы подошел к концу, и посылку он сможет получить на следующий день. Со слов сотрудницы, уходя из здания почты, томич захватил с собой ключи от почтового отделения, в связи с чем, после отказа вернуть их обратно, сотрудница почтового отделения брызнула гражданину в глаза из газового баллончика, - рассказали в органах.

Полицию вызвали оба участника инцидента. Мужчине была оказана разовая медицинская помощь. «Почта России» также решили провести внутреннюю проверку.

- Прежде всего - мы приносим свои извинения пострадавшему клиенту. Ему также лично принесли извинения представители руководства почтамта. То, что произошло, ненормально, и мы уже отстранили начальницу отделения от работы. Сейчас мы продолжаем всесторонне разбираться: проводим внутреннее расследование в отношении нее и других сотрудников, вовлеченных в инцидент, и общаемся с полицией, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Полиция тоже начала расследование, и мы готовы оказывать сотрудникам максимальное содействие, - рассказала представитель «Почты России».

В настоящее время полицейскими проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.