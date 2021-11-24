Томский врач рассказала о беременности и вакцинации во время пандемии COVID-19

За время существования коронавируса на свет по всему миру появилось большое количество детей, чьи мамы переболели им во время беременности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции будущие родители задаются очевидным вопросами. Стоит ли планировать беременность, и как быть, если беременная женщина заболеет коронавирусной инфекцией? Нужно ли ставить вакцину? «Комсомолка» решила обратиться за ответами к специалисту планирования беременности Анастасии Кравченко.

Что делать, если беременная заболела COVID-19?

– Не стоит паниковать! При легком течении болезни не следует думать о прерывании беременности. Если у вас еще маленький срок, не стоит бояться за своего малыша. До сих пор нет никаких доказательств негативного влияния COVID-19 на течение беременности и на плод, – говорит Кравченко.

Врач также отмечает, что за время существования коронавируса на свет по всему миру появилось большое количество детей, чьи мамы переболели им во время беременности. Нет и подтверждающих данных о передаче внутриутробно вируса от матери к ее малышу.

Согласно данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний в США, Британской Королевской коллегии акушеров и гинекологов и Минздрава РФ, две трети беременных переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме.

Однако возрастает частота осложненных форм в группе с тяжелым течением коронавирусной инфекцией, преимущественно в третьем триместре. И тому есть несколько причин:

– высокая температура может быть губительна для малыша;

– кислородное голодание, когда серьезно повреждены легкие, очень плохо не только для беременной, но и для ее малыша;

– практически все лекарства, которые спасают жизнь матери, противопоказаны во время беременности. Но у врачей не остается выбора, когда жизнь женщины под угрозой.

Среди беременных выделяют группы риска: женщины старше 35 лет; страдающие ожирением; страдающие повышенным артериальным давлением.

– Даже если женщина перенесла COVID-19 во время беременности в тяжелой форме, есть шанс на рождение здорового малыша. Но, врачи рекомендуют пройти дополнительные обследования – УЗИ, инвазивную диагностику, – добавила специалист.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Томской области, на сегодняшний день вопрос влияния новой коронавирусной инфекции на будущую мать и плод до сих пор изучается. Однако данных, свидетельствующих о повышенном риске выкидыша у беременной женщины при COVID-19, не установлено.

На сегодняшний день вопрос влияния новой коронавирусной инфекции на будущую мать и плод изучается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставить ли вакцину против COVID-19?

Не так давно еще не было какой-то определенности по вопросу планирования беременности после вакцинации. В одних источниках говорилось, что беременность можно планировать только через 3 месяца, в других речь шла о 6 месяцах. Сегодня уже есть определенные рекомендации по этому поводу.

– Рекомендуют делать прививку за один месяц до беременности. Привились – и через месяц смело планируем беременность со спокойной душой и антителами. В случае беременности на ранних сроках (самый уязвимый период для плода) очень высок шанс избежать тяжелой формы болезни и осложнений), – считает Анастасия Кравченко.

Специалист также отметила, что во время беременности вакцины пока что не разрешены. Нет еще достоверных исследований, которые бы подтвердили полную безопасность вакцинации для беременных.

Что делать, чтобы беременным обезопасить себя во время вспышки COVID-19?

Как показывают исследования, беременные женщины не подвержены более высокому риску заражения вирусом COVID-19, чем любая другая группа людей. При этом из-за изменений в организме и иммунной системе беременные женщины на последних месяцах могут серьезно пострадать от некоторых респираторных инфекций, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

Избегайте контактов с кем-либо, у кого проявляются симптомы коронавирусной болезни (COVID-19).

По возможности избегайте общественного транспорта.

По возможности работайте из дома.

Избегайте больших и малых собраний в общественных местах, особенно в закрытых или замкнутых пространствах.

Избегайте массовых собраний с друзьями и семьей.

Пользуйтесь услугами телефона, текстовых сообщений или онлайн-услуг, чтобы связаться с акушеркой и другими важными службами.

Дополнительные защитные меры включают ношение маски, частое мытье рук с мылом и водой, регулярную чистку и дезинфекцию поверхностей, к которым часто прикасаются дома, самоконтроль любых признаков или симптомов, связанных с COVID-19, и раннее обращение за медицинской помощью.