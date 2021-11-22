Коронавирус в Томске 22 ноября 2021 года – подростки стали тяжелее переносить течение инфекции

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 31 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 285, число умерших – 620 (+3 за сутки). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Томской области общее число заболевших на 22 ноября составило 53 827 человек. За минувшие сутки был выявлен 281 новый случай заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 31 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 285, число умерших – 620 (+3 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 26,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09. Графика: yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 627,8.

В областном центре открылся 11-й пункт вакцинации

В понедельник, 22 ноября, начал работу новый мобильный пункт вакцинации от СОVID-19 в здании ритейл-парка «Мегаполис» (пр. Ленина, 217), сообщил оперштаб на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Пункт вакцинации располагается на первом этаже и будет работать с понедельника по субботу с 13 до 19 часов. Здесь же можно поставить прививку от гриппа» - говорится в сообщении.

Добавим, на данный момент в Томске работают 11 пунктов вакцинации: в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); в ТК «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1); в ритейл-парке «Мегаполис» (пр. Ленина, 217); в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14); в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5); в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116); в лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105); в МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12) и в МСЧ-3 (ул. Пушкина, 69).

В Томске 22 ноября открылся 11-й по счету мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Фото: Ксения Высотина

Томские подростки стали болеть COVID-19 в тяжелой форме

COVID-19 в тяжелой форме стали болеть подростки в регионе, рассказала в прямом эфире Инстаграм-канала о вакцинации детей от коронавирусной инфекции Светлана Рубейкина, начальник отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения по Томской области.

Она отметила, что в первую очередь заражаются, а также тяжело переносят COVID-19 дети с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями.

Светлана Рубейкина также уточнила: в регионе снижается число выявляемых случаев ОРВИ. А значит, наступило благоприятное время для вакцинации от гриппа.

- Прививку можно поставить в мобильных пунктах, либо в поликлинике по месту прикрепления, - напомнила она.

Свыше 200 случаев нарушений эпидрежима выявлено в регионе за неделю

Межведомственные эпидрейды прошли на минувшей неделе на 475 объектах торговли, общепита и транспорта Томской области, сообщили в региональной администрации.

Уточняется, что свыше 200 проверок проведено полицией в областном центре, еще около 300 - в других муниципалитетах региона. Правоохранители выявили около 30 нарушений со стороны бизнеса, и чуть больше 200 - со стороны клиентов заведений общепита и покупателей в торгово-развлекательных центрах.

Кроме того, участники рейдов проверили соблюдение масочного режима в 132 автобусах городских маршрутов и в тех, что выполняют заказные рейсы. Меры административного воздействия приняты в отношении троих водителей.