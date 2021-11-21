С метлой и лопатой: дворникам в Томской области платят в среднем 23 тысячи рублей

Статистика об этом умалчивает, но среди дворников больше людей старшего возраста, нежели молодежи. Фото: Андрей АБРАМОВ

Работник, поддерживающий чистоту и порядок на дворе и на улице около дома: так в словаре обозначено то, чем традиционно занимается дворник. Люди этой профессии будят нас рано утром шорохом метлы или скрежетанием лопаты; это их мы ругаем, когда тротуары засыпаны снегом или палыми листьями. И совершенно не замечаем скромных тружеников коммунального фронта, если все дорожки расчищены, а в палисадниках не валяется мусор.

Как водится, зима в Сибири началась задолго до календарного срока – уже с конца октября. Для дворников наступила тяжелая пора: снежные заносы – это вам не сентябрьский листопад.

Мэрия Томска докладывает, к примеру, что в городе усилена уборка тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных комплексов. Коммунальные службы посыпают пескосоляной смесью зоны движения пешеходов и скалывают уплотненный снег на придомовых территориях и на улично-дорожной сети. В эти дни в областном центре более 400 дворников задействовано в уборке дворов и улиц.

Метель и снегопад – самое «горячее» время для тех, кто отвечает за уборку наших улиц и дворов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но рабочих рук все равно не хватает. Дело-то неблагодарное, и зарплаты не бог весть какие… Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с вакансиями для дворников в Томской области. Как изменился спрос на них в ноябре и сколько могут заработать «рыцари метлы и лопаты» в разных регионах Сибири?

По информации hh.ru, за первую половину ноября в нашей области было открыто 84 вакансии для дворников; это почти в два раза больше по сравнению с прошлым месяцем (плюс 83%). Основную часть вакансий разместили работодатели из Томска (96%), хотя нужны мастера уличной уборки и в Северске, и в Асине, и в других населенных пунктах.

Судя по объявлениям о дворницких вакансиях, томские работодатели отдают предпочтение дисциплинированным сотрудникам, которых готовы обеспечить инвентарем. В обязанности им вменяется очистка обслуживаемой территории от снега и льда, посыпка песком, уборка мусора, наблюдение за санитарным состоянием.

По статистике, чаще всего дворников ищут компании из отраслей «Туризм, гостиницы, рестораны», «Медицина и фармацевтика», «Розничная торговля». В 89% предложений опыт работы не требуется. Обычно дворников нанимают на полную занятость, но 29% вакансий предполагают возможность совместительства.

При этом средняя заработная плата, которую в ноябре предлагают дворникам в Томской области, составляет 22,9 тыс. руб. Это немного ниже средних зарплатных предложений для таких специалистов в Сибири (25,9 тыс. руб.). Аналитики hh.ru считают, что больше всех в СФО могут заработать дворники из Красноярского края – в среднем 31,7 тыс. руб., а наименьшие зарплаты им предлагают в Алтайском крае – 21,1 тыс. руб.

Можно поспорить, что мало кто из горожан знает в лицо своего дворника; эта профессия не из заметных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несколько иную статистику представляет портал trud.com, согласно которому на 20 ноября по профессии «дворник» в Томске было открыто 169 вакансий. Более чем для 40% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере от 14,2 тыс. руб. в месяц. В 16% объявлений обещано вознаграждение от 5,8 тыс. руб. (небогато!), почти в 12% вакансий – 19,8 тыс. руб. и выше.

Вот что еще любопытно. По версии портала trud.com, в Томске среди наиболее близких по роду деятельности профессий самой высокооплачиваемой считается управляющий ТСЖ. Уровень средней зарплаты для такого специалиста составляет 48,1 тыс. руб. На втором месте – сварщик-сантехник с зарплатой 40,9 тыс. руб., на третьем – озеленитель, которому предлагают в среднем 39 тыс. руб.

…И вы еще сетуете, что в городе дворников не хватает?