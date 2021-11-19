Коронавирус в Томске 19 ноября 2021 года – новый антирекорд по заболеваемости побит в регионе в пятницу

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 44 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 195, число умерших – 617 (+4 за сутки). Фото: Ксения Высотина

За сутки 19 ноября в Томской области общее число заболевших составило 52 968 человек. За минувшие сутки было выявлено 292 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 44 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 195, число умерших – 617 (+4 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 24,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Графика: yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 589,0.

Новый пункт вакцинации открылся в пятницу в Томске

В пятницу, 19 ноября, начал работу еще один мобильный прививочный пункт. Он расположился в медико-санитарной части №3 на ул. Пушкина, 69, и будет работать ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Новый пункт вакцинации открылся в МСЧ-3 Томска - вместе с ним таких пунктов в нашем городе теперь 10. Фото: Ксения Высотина

Таким образом, сейчас в Томске действуют 10 пунктов вакцинации. Прививку можно поставить в торговом центре «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), «Стройпарке» (ул. Пушкина, 59/1), в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14), в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5), в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116), в лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105), а также в пунктах вакцинации МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12) и МСЧ-3 (ул. Пушкина, 69). Кроме того, привиться от гриппа и COVID-19 также можно в поликлиниках по месту прикрепления.

Напомним, губернатор Сергей Жвачкин поручил расширить число мобильных пунктов вакцинации, чтобы уменьшить очереди на прививку.

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