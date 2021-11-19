Культурный путеводитель по Томску на выходные с 19 по 21 ноября

Самые стойкие и те, кто не боится сибирских морозов – этот список мероприятий именно для вас! Фото: Ксения Высотина

Впереди морозы, конечно, хотелось бы в такие выходные посидеть дома в уютном пледе с чашкой горячего чая, но «Комсомолка» все равно подготовила культурный гид по Томску на 19, 20 и 21 ноября. Самые стойкие и те, кто не боится сибирских морозов – этот список мероприятий именно для вас!

Концерт «Иоганнес Брамс»

В программе вас ждет: произведения для органа, интермеццо, соната для двух роялей и многое другое...

В пятницу, 19 ноября, в томской филармонии состоится музыкальный концерт «Иоганнес Брамс». В программе вас ждет: произведения для органа, интермеццо, соната для двух роялей, знаменитые венгерские танцы, фрагменты симфоний в переложении для органа, романсы. Проводниками в музыкальный мир Брамса станут органистка Мария Блажевич, пианист Павел Шинкевич, вокалистка Юлия Шинкевич. Начало концерта в 19.00.

Спектакль «Баба Шанель»

Руководит дамами молодой баянист Сергей, вызывающий у подопечных нежные чувства. Начало в 19.00.

Также в пятницу в областном театре драмы пройдет спектакль «Баба Шанель». По случаю 10-летия ансамбля русской песни «Наитие», солистки которого – разномастные старушки в возрасте глубоко за семьдесят выступят в эти выходные. Руководит дамами молодой баянист Сергей, вызывающий у подопечных нежные чувства. Начало в 19.00.

Мюзикл «Винил»

В спектакле задействован практически весь артистический состав театра.

В северском музыкальном театре 19 ноября пройдет мюзикл «Винил». В спектакле задействован практически весь артистический состав театра, использованы современные технические средства, нестандартные элементы и приемы сценографии. Начало в 19.00.

Выставка «О чем молчат музейные предметы»

За каждым из них стоит своя история и интересная легенда...

В Томске продолжает идти выставка «О чем молчат музейные предметы». 20 и 21 ноября можно посетить ее в музее истории Томска. Напомним, что вашему вниманию будут представлены 9 экспонатов из фондов нашего музея. За каждым из них стоит своя история и интересная легенда. Прийти на выставку можно будет с 10.00.

Выставка «Русь изначальная»

Экспозиция дополнена предметами крестьянского быта, коллекцией традиционного костюма XIX века и многое другое.

С 20 по 21 ноября томичи также могут посетить выставку «Русь изначальная», которая уже проходит в музее славянской мифологии. Здесь вы познакомитесь с Макошью – богиней судьбы и плодородия, узнаете, почему нельзя называть медведя его настоящим именем, а Баба-Яга в печи «запекает» детей, чтобы они вылечились от болезней. Экспозиция дополнена предметами крестьянского быта, коллекцией традиционного костюма XIX века и многое другое. Выставка будет работать с 10.00 до 19.00.