Два капитана спасли охотника в томской тайге

Капитан Левченко и капитан Сидоренко спасли драгоценную человеческую жизнь. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На снегоходе до болота, затем несколько часов пешком. Так в одном предложении выглядит описание спасательной операции в томской тайге, за скупыми строчками – человеческая жизнь.

В морозный ноябрьский день разыскать и спасти из «снежного плена» 50-летнего жителя поселка Белый Яр сумели старший участковый уполномоченный, капитан полиции Антон Левченко и оперуполномоченный уголовного розыска, капитан полиции Игорь Сидоренко.

«В прошлое воскресенье, 14 ноября 2021 года, в дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району поступило сообщение, о том, что 10 ноября с территории вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от п. Белый Яр, ушел на охоту и не вернулся работник организации, 1971 года рождения», - рассказали о начале спасательной операции в полиции.

На поиски пропавшего вахтовика, который ушел на охоту и не вернулся, незамедлительно был ориентирован личный состав районного отдела полиции.

Так и началась спасательная экспедиция.

Сначала полицейские приехали в вахтовый поселок, откуда сотрудник ушел в тайгу, коллеги заблудившегося охотника указали направление, в котором ушел их товарищ. На всякий случай напомним, от населенного пункта Белый Яр до поселка вахтовиков – внушительные 200 километров!

Снегоход увез спасенного и замерзшего охотника в вахтовый поселок. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Далее стражи порядка на снегоходе добрались до болотистой местности, преодолеть ее на транспорте возможным не представлялось. Два капитана приняли решение продолжить «спасательную операцию» пешком.

Двигаясь в сторону предполагаемого маршрута охотника, сотрудники полиции обнаружили присыпанные снегом следы обуви, которые помогли им двигаться в верном направлении.

Спустя несколько часов пешего похода полицейским удалось установить местонахождение пропавшего мужчины. Нашли его в 7 километрах от вахтового поселка.

Охотник прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и пытался согреться у костра. Он рассказал, что в тайге заблудился, затем подвернул ногу и самостоятельно передвигаться уже не мог.

Мужчина совершил маленький подвиг, выживая в зимнем лесу в течении 5 долгих дней, именно столько он ждал помощи. Ел замороженные ягоды, пил воду из ручьев.

Настоящий подвиг совершили полицейские, которые спасли человеческую жизнь в экстремальных обстоятельствах.

Кстати, на этом спасательная операция не закончилась. Нужно было несколько километров идти с обессиленным и травмированным охотником до снегохода, на котором все трое затем благополучно добрались до вахтового поселка.