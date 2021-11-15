Коронавирус в Томске 15 ноября 2021 года – где выдают бумажные сертификаты и сколько человек вакцинировались за нерабочие дни

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 40 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 019, число умерших – 611. Фото: Ксения Высотина

За сутки 15 ноября в Томской области общее число заболевших составило 51 854 человека. За минувшие сутки было выявлено 254 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 40 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 39 019, число умерших – 611.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 21,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.

В коечном фонде свободно 21,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 404,5.

В нерабочие дни почти 58 тыс. томичей вакцинировалось от COVID-19

За две нерабочие недели прививки от COVID-19 поставили около 58 тысяч жителей региона, сообщили в облздраве.

За две нерабочие недели прививки от COVID-19 поставили около 58 тысяч жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По имеющейся информации, с 1 по 14 ноября в мобильных пунктах и кабинетах вакцинации поликлиник от коронавируса вакцинировались 57 813 жителей городов и районов Томской области.

«На дату 15 ноября в регионе первичную вакцинацию прошли 413 895 человек, полностью завершили иммунизацию 349 297. Среди людей старше 60 лет привиты 124 031 человек, из них 11 124 человек старше 80 лет», - уточнили специалисты.

Где получить бумажный сертификат иммунизированным и переболевшим коронавирусом?

Цифровые прививочные QR-коды актуальны не для всех привитых и переболевших томичей по различным причинам. Как быть им, и чем можно заменить заветный код в смартфоне?

Как сообщили в администрации региона, со вторника, 16 ноября, в отделах МФЦ «Мои документы» можно получить сертификаты о вакцинации от СОVID-19 в бумажном виде.

- Новая услуга будет доступна и тем жителям региона, кто не зарегистрирован на портале госуслуг. Она особенно актуальна для людей, которые не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификат, а также для пожилых людей и жителей отдаленных поселений, - подчеркнул Игорь Култаев, директор МФЦ «Мои документы».

В отделах МФЦ «Мои документы» можно получить сертификаты о вакцинации от СОVID-19 в бумажном виде. Фото: архив "КП"

В оперштабе отметили: обратиться за сертификатами могут те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию не более полугода назад либо поставил два компонента прививки от COVID-19, либо ревакцинировался «Спутником Лайт».

Специалисты МФЦ уточнили: получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 жители Томской области могут в любом отделе МФЦ без предварительной записи. Необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.