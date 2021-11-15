В дефиците остаются строители: работодатели Томской области заинтересованы в новых сотрудниках

Работодатели заинтересованы в новых сотрудниках и готовы создавать рабочие места: такова точка зрения властей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году, когда пандемия коронавируса развернулась во всю мощь, спад в экономике был неизбежен. Многим казалось, что из этого пике уже не выйти: падали производство, торговля, прибыль. Но сегодня, хотя разгул коронавирусной стихии продолжается, ряд экономических показателей в России демонстрирует положительную динамику. По мере адаптации большинства предприятий к новым реалиям стала улучшаться и ситуация в сфере занятости. Рассказываем, как в последние несколько месяцев менялся сибирский рынок труда.

Безработица и жизнь

На 1 октября 2021 года в Томской области уровень регистрируемой безработицы составил 1,39%. На 1 января этот показатель достигал 5,89%, так что снижение произошло существенное.

По данным обладминистрации, на начало октября в базе вакансий региональной службы занятости насчитывалось более 14 тыс. мест. Количество предлагаемых вакансий в сравнении с началом 2021 года увеличилось на треть. На учете в центрах занятости населения состояли 7,4 тыс. безработных (в начале текущего года – 31,9 тыс.).

– Рынок труда в Томской области восстановился. Работодатели все больше заинтересованы в новых сотрудниках и готовы создавать рабочие места. Компании и организации активно взаимодействуют с центрами занятости при подборе персонала, – считает начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных. – С начала 2021 года трудоустроены 14,5 тыс. соискателей, больше половины из них – в 11-дневный срок после обращения в центры занятости, что позволило избежать постановки на учет в качестве безработных.

Такова официальная точка зрения, с которой сложно спорить. Правда, в рейтинге российских регионов по уровню безработицы, который представило РИА Новости, Томская область лишь на 68-м месте (всего в списке 85 субъектов РФ). К такому выводу пришли эксперты, изучив ситуацию в регионах по состоянию на июнь-август 2021 года.

Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Ингушетии, самый низкий – в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком АО и Москве. Согласно данным Росстата, на тот момент численность безработных составила в стране 3,45 млн человек, что соответствовало уровню безработицы 4,6%.

Как информирует сервис по поиску работы, в число популярных вакансий октября вошли врачи, продавцы и водители. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало больше резюме

Более неоднородным представляется рынок труда в оценках аналитиков негосударственных структур по поиску работы и сотрудников.

В частности, служба исследований российской онлайн-платформы hh.ru проанализировала количество резюме в октябре 2021 года. Выяснилось, что в минувшем месяце работу активно искали более 18 тыс. жителей Томской области.

Количество актуальных резюме на тот период на 4% превысило показатели октября 2020-го, то есть томичи стали чаще выходить на рынок труда в поисках новой работы. Хотя в целом по России соискательская активность не изменилась.

Интересно, что заметно вырос интерес томичей к профессиональной сфере «консультирование»: здесь было открыто на 30% больше резюме, чем в октябре 2020 года. Кроме того, на 26% больше соискателей стало в сфере медицины и фармацевтики, на 24% – в сфере образования. И наоборот, снизилась активность соискателей из автомобильного бизнеса (минус 9%), а также банковских работников (минус 8%).

Как отмечают аналитики, наиболее популярной у жителей Томской области остается профессиональная сфера «продажи»: к ней относятся 10% актуальных резюме. На втором месте «административный персонал» и «производство» (по 7%), на третьем – «информационные технологии» (6%).

Кто бы в плотники пошел?

В свою очередь, исследовательский центр «Зарплата.ру» проанализировал рынок труда Сибирского федерального округа, выявив сферы с наибольшим ростом средних зарплат, а также самых востребованных специалистов на рынке.

Скажем, в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года увеличилось количество вакансий по направлению «Транспорт, автобизнес» – с 11 749 до 14 188 соответственно. По данным «Зарплаты.ру», рубрика оказалась самой популярной в СФО среди работодателей (более 17,6% от всех вакансий). Сегмент предложений для рабочего персонала, который в предыдущем месяце занимал лидирующие позиции, опустился на второе место (13,4% всех вакансий).

Наиболее популярной вакансией октября оказался врач (более 6,6 тыс. предложений), на втором месте – продавец (7,2 тыс.), на третьем – водитель (3,2 тыс.).

– Самыми дефицитными категориями персонала в октябре стали плотник – новых вакансий было в 18,5 раза больше, чем новых резюме; бетонщик – на 223 вакансии приходилось всего 15 резюме. Также в дефиците остаются строители – на 776 вакансий в прошлом месяце разместили всего 53 резюме, – сообщил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

Дефицитными категориями в Томске оставались плотники, бетонщики и представители других строительных профессий. Фото: Александр БОЙКО

В завершение добавим, что средняя зарплата по СФО за октябрь (на основании размещенных вакансий) составила 45 тыс. руб., а среднее зарплатное ожидание из размещенных резюме – 39 тыс. руб.

Кстати, цифры от частных компаний сопоставимы с официальными. По данным Томскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе за январь-август 2021 года насчитывала около 49,3 тыс. рублей.