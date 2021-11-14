«Томь» с минимальным счетом обыграла московский «Велес»

Фото: Игорь Котов

В субботу, 13 ноября, в Томске состоялся матч 22-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Велесом» из Москвы. Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Это была вторая подряд игра в Томске и снова без зрителей. В социальных сетях опять была большая волна комментариев от болельщиков, которые очень хотели этим ноябрьским днем поддержать «Томь» на трибунах «Труда». Немного успокоило их то, что томский ФК уже объявил: «Планируется, что вход на матч «Томь» - «Нефтехимик» (27 ноября) будет организован по QR-кодам».

Фото: Игорь Котов

Безусловно, на матче очень не хватает двенадцатого игрока – болельщиков. Стадион выглядит пустынным, даже нет ощущения, что проходит официальный матч. Такое мнение выразил теле-радио ведущий «Томи» Сергей Рыбалов, который является «голосом» стадиона:

- Когда нет зрителей на стадионе, я могу быть в любой точке стадиона, возле поля, поближе к игре, почувствовать дыхание футбола. Да, это круто для контента, но я бы с удовольствием обменял его на болельщиков! С болельщиками футбол - это зрелище, а без них - как будто просто на тренировку команд сходил. Разница колоссальная!

Тем не менее игра «Томи» и «Велеса» была зрелищной и интересной, никто из соперников до последней минуты не хотел уступать. Все решил случай, а точнее автогол. Случилось это уже на 8-й минуте матча. Павел Кудряшов бил по воротам «Велеса», и мяч рикошетом от Евгений Макеева влетел в ворота московской команды. 1:0 в пользу «Томи».

Фото: Игорь Котов

На 29-й минуте встречи произошло еще одно ключевое событие матча. Игрок «Велеса» Александр Осипов попал ногой по лицу полузащитника томского клуба Марата Апшацева, за что и был «награжден» красной карточкой. С этой минуты «Томь» играла в большинстве, но в итоге своим преимуществом не воспользовалась – счет до конца матча не изменился.

После игры Павел Кудряшов специально для корреспондента «Комсомольской правды-Томск» прокомментировал прошедшую встречу и рассказал о травме Апшацева:

- Играли с хорошей командой, которая в лиге идёт на первом месте по контролю мяча. Забили быстрый гол, потом случилось удаление, и, к сожалению, Марат получил тяжёлую травму - у него перелом лицевой кости. Хочу пожелать от лица команды ему здоровья, чтобы быстрее поправлялся. Нам будет его не хватать, он важный игрок для нас. Считаю, что должны были увеличивать преимущество во втором тайме и не доводить до нервной концовки! Хорошо, что завершили игру победой! Все очень рады, будем готовиться к Оренбургу, надо брать очки. Конечно, это совсем не те эмоции во время игры, когда нет на трибунах зрителей, приходится доставать внутренние резервы из себя. Но мы справились и добыли тяжёлую победу и хотим посветить ее нашим болельщикам!

Фото: Игорь Котов

После игры с «Велесом» томская команда поднялась в турнирной таблице с 12-го на 10-е место. Следующий матч «Томь» проведет 17 ноября, соперником будет лидер ФНЛ – ФК «Оренбург».