Коронавирус в Томске 12 ноября 2021 года – как COVID-19 протекает у детей и сколько их в больницах региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 41 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 892, число умерших – 608. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки 8 ноября в Томской области общее число заболевших составило 51 064 человека. За минувшие сутки было выявлено 276 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 41 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 892, число умерших – 608.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 23,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05.

Коэффициент распространения инфекции за сутки 12 ноября составил 1,05, сообщает оперштаб.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 402,0.

Осторожно, дети!

По информации облздрава, коронавирус стал чаще диагностироваться у юных томичей. На стационарном лечении в больницах региона с новой коронавирусной инфекцией сейчас находятся 32 ребенка, в том числе 20 детей в Томске.

- Пока нет тяжелых случаев течения заболевания у детей, но в других регионах детское население болеет чаще и тяжелее. Это может коснуться и Томской области. Чтобы избежать вспышек заболевания среди детей, необходимо их максимальное разобщение. Также важно ограничить посещение детьми мест массового скопления. Для этого в регионе и были продлены школьные каникулы, - отметила начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина.

Пока у нас нет тяжелых случаев течения заболевания у детей, но в других регионах детское население болеет чаще и тяжелее. Это может коснуться и Томской области. Фото: Алена ГУСЕВА

По данным облздрава, в Томске дети с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение в детском отделении респираторного госпиталя медсанчасти №2. На данный момент кислородную поддержку получают два ребенка.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что за весь период пандемии на территории Томской области выявлено 4 935 случаев заболеваний COVID-19 среди детей.

Медики региона вакцинировались более чем на 80%

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С 8 ноября решением оперштаба введена проверка QR-кодов при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября обязательна вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.

Свыше 80% медработников в регионе имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Сейчас в коллективах медицинских учреждений завершается иммунизация, сообщил на уходящей неделе региональный оперштаб.

- В 28 медорганизациях Томской области активный иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеет более 80% сотрудников – это полностью завершившие иммунизацию или переболевшие не более полугода назад специалисты, - рассказал Сергей Дмитриев, глава облздрава.

В региональном оперштабе отметили, что в МСЧ-2, где развернут респираторный госпиталь, прививки поставили 97% сотрудников. Завершили иммунизацию и в Колпашевской районной больнице. В Асиновской районной больнице зарегистрировано 94% специалистов, поставивших прививку. От 80% до 90% сотрудников поставили оба компонента прививки против COVID-19 в Верхнекетской, Тегульдетской и Чаинской райбольницах, а также в Моряковской участковой больнице, поликлинике №8 Томска, детской инфекционной больнице им. Сибирцева и на областном аптечном складе.

За последний месяц томичи активнее вакцинируются от СOVID-19: число поставивших прививки возросло с 1,5 тыс. до 5,4 тыс. человек в сутки. Фото: Ксения Высотина

На прививку - в «Стройпарк», «Пушкинку» и еще в 7 пунктов вакцинации

Мобильный пункт вакцинации вновь открылся в здании «Стройпарка» на ул. Пушкина в Томске. Он будет работать с понедельника по пятницу с 14 до 18 часов, сообщил оперштаб.

«12 ноября начал работу мобильный прививочный пункт в здании торгового комплекса «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1). Он будет работать с понедельника по пятницу с 14 до 18 часов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Томске работают еще восемь мобильных пунктов вакцинации: в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14); в отделениях МФЦ «Мои документы» (на пр. Фрунзе, 103 и ул. Пушкина, 63/5); в МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе,116); на базе лечебно-диагностического центра МИБС (улица Мичурина, 105); в пунктах вакцинации МСЧ-2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12)

Напомним, губернатор Сергей Жвачкин поручил увеличить число пунктов вакцинации, которые могут появиться в вузах и торгово-развлекательных центрах. По информации оперштаба, за последний месяц томичи активнее вакцинируются от СOVID-19: число поставивших прививки возросло с 1,5 тыс. до 5,4 тыс. человек в сутки.