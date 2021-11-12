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Здоровье12 ноября 2021 21:00

Коронавирус в Томске 12 ноября 2021 года – как COVID-19 протекает у детей и сколько их в больницах региона

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на текущие сутки
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 41 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 892, число умерших – 608.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 41 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 892, число умерших – 608.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки 8 ноября в Томской области общее число заболевших составило 51 064 человека. За минувшие сутки было выявлено 276 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 41 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 892, число умерших – 608.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 23,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05.

Коэффициент распространения инфекции за сутки 12 ноября составил 1,05, сообщает оперштаб.

Коэффициент распространения инфекции за сутки 12 ноября составил 1,05, сообщает оперштаб.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 402,0.

Осторожно, дети!

По информации облздрава, коронавирус стал чаще диагностироваться у юных томичей. На стационарном лечении в больницах региона с новой коронавирусной инфекцией сейчас находятся 32 ребенка, в том числе 20 детей в Томске.

- Пока нет тяжелых случаев течения заболевания у детей, но в других регионах детское население болеет чаще и тяжелее. Это может коснуться и Томской области. Чтобы избежать вспышек заболевания среди детей, необходимо их максимальное разобщение. Также важно ограничить посещение детьми мест массового скопления. Для этого в регионе и были продлены школьные каникулы, - отметила начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина.

Пока у нас нет тяжелых случаев течения заболевания у детей, но в других регионах детское население болеет чаще и тяжелее. Это может коснуться и Томской области.

Пока у нас нет тяжелых случаев течения заболевания у детей, но в других регионах детское население болеет чаще и тяжелее. Это может коснуться и Томской области.

Фото: Алена ГУСЕВА

По данным облздрава, в Томске дети с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение в детском отделении респираторного госпиталя медсанчасти №2. На данный момент кислородную поддержку получают два ребенка.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что за весь период пандемии на территории Томской области выявлено 4 935 случаев заболеваний COVID-19 среди детей.

Медики региона вакцинировались более чем на 80%

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С 8 ноября решением оперштаба введена проверка QR-кодов при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября обязательна вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.

Свыше 80% медработников в регионе имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Сейчас в коллективах медицинских учреждений завершается иммунизация, сообщил на уходящей неделе региональный оперштаб.

- В 28 медорганизациях Томской области активный иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеет более 80% сотрудников – это полностью завершившие иммунизацию или переболевшие не более полугода назад специалисты, - рассказал Сергей Дмитриев, глава облздрава.

В региональном оперштабе отметили, что в МСЧ-2, где развернут респираторный госпиталь, прививки поставили 97% сотрудников. Завершили иммунизацию и в Колпашевской районной больнице. В Асиновской районной больнице зарегистрировано 94% специалистов, поставивших прививку. От 80% до 90% сотрудников поставили оба компонента прививки против COVID-19 в Верхнекетской, Тегульдетской и Чаинской райбольницах, а также в Моряковской участковой больнице, поликлинике №8 Томска, детской инфекционной больнице им. Сибирцева и на областном аптечном складе.

За последний месяц томичи активнее вакцинируются от СOVID-19: число поставивших прививки возросло с 1,5 тыс. до 5,4 тыс. человек в сутки.

За последний месяц томичи активнее вакцинируются от СOVID-19: число поставивших прививки возросло с 1,5 тыс. до 5,4 тыс. человек в сутки.

Фото: Ксения Высотина

На прививку - в «Стройпарк», «Пушкинку» и еще в 7 пунктов вакцинации

Мобильный пункт вакцинации вновь открылся в здании «Стройпарка» на ул. Пушкина в Томске. Он будет работать с понедельника по пятницу с 14 до 18 часов, сообщил оперштаб.

«12 ноября начал работу мобильный прививочный пункт в здании торгового комплекса «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1). Он будет работать с понедельника по пятницу с 14 до 18 часов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Томске работают еще восемь мобильных пунктов вакцинации: в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14); в отделениях МФЦ «Мои документы» (на пр. Фрунзе, 103 и ул. Пушкина, 63/5); в МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе,116); на базе лечебно-диагностического центра МИБС (улица Мичурина, 105); в пунктах вакцинации МСЧ-2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12)

Напомним, губернатор Сергей Жвачкин поручил увеличить число пунктов вакцинации, которые могут появиться в вузах и торгово-развлекательных центрах. По информации оперштаба, за последний месяц томичи активнее вакцинируются от СOVID-19: число поставивших прививки возросло с 1,5 тыс. до 5,4 тыс. человек в сутки.

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