В окрестностях Томска обнаружили бесхозную трубу, сливающую зловонные отходы в озеро

В Томском районе местный житель обнаружил трубу, сливающую отходы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 ноября на паблике «Регион 70 Томск» в соцсети Вконтакте появилось видеосообщение. Неизвестный автор в полях в районе села Межениновка Томского района заснял гибкую трубу, из которой под большим напором на поле шла грязная вода.

По словам возмущенного автора съемки, который не стеснялся в выражениях, этот огромный шланг идет в сторону местного озера. Герой ролика также отметил невыносимый запах текущей жидкости. Он предположил, что таким образом происходит слив нечистот с одного из ближайших предприятий. Начала трубы он не нашел.

Жители Томска и окрестностей активно комментировали увиденное: «Надеюсь, прокуратура заинтересуется этим!», «Заткнуть ее!», «Вот откуда в городе вонь!». Кто-то предположил, что она идет от ближайших предприятий по выпуску мяса, в частности, от птицефабрики.

Мы позвонили в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Сотрудник пресс-центра ответила нам, что в этой структуре власти региона в курсе ситуации, тоже посмотрели видео на паблике. И сейчас они стараются найти автора съемки. К нему огромная просьба – выйти на контакт и сообщить геолокацию трубы, где она конкретно находится!

Также в департаменте пояснили, что сейчас взяли пробы и разбираются с гибелью рыбы в речке Киргизка. На днях соцсети опубликовали ролик, где видно, как рыба плавает по поверхности реки. Тогда же на место выезжал инспектор. Будут проведены лабораторные исследования, химический анализ воды, которые позволят установить причину случившегося.

Мы попытались связаться с руководством и специалистами Межениновской птицефабрики и найти того, кто курирует вопрос очистки жидких отходов. Однако никто так и не смог дать координаты этого человека…

Отметим, что этим летом Межениновская птицефабрика в Томской области собиралась запустить новую систему очистки сточных вод. Сумма инвестиций на первую очередь – 250 млн рублей. Вторую очередь собираются запустить через год после первой – в августе 2022 года.

Впрочем, мы никого не обвиняем, ведь никто не знает, откуда идет эта труба. Точно известно только одно – она была. Даже если завтра этот шланг исчезнет…